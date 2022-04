Video: Policías son captados intentando extorsionar a camionero en Cuautitlán Izcalli

Mediante redes sociales se viralizó un video que muestra cómo unos oficiales detuvieron a un camionero alegando que el vehículo tenía reporte de robo

Regeneración 23 abril 2022. Un grupo de policías fueron captados intentando extorsionar a un camionero en Cuautitlán Izcalli en el Estado de México.

Mediante redes sociales se viralizó un video que muestra cómo unos oficiales detuvieron al conductor de un tráiler alegando que el vehículo tenía reporte de robo.

Ante dicha situación, el conductor que transitaba sobre la autopista México-Querétaro contestó que llamaran a la grúa y lo detuvieran.

Los policías le respondieron que se relajara y que el vehículo ya tenía orden de recuperar.

Sin embargo, parece que el camionero se percata de que lo quieren extorsionar y les responde que se lleven el camión al corralón.

“Yo soy de aquí de Azcapotzalco, padrino. A mí no me vas a espantar, ni tú, ni tu patrulla. Por eso, tráete la grúa, llévatelo, arréstame a mí. A lo mejor yo me lo robé fíjate”, dijo el camionero.