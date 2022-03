Video: Presunto guardia del estadio de Qro. contradice a las autoridades; «si hubo muertos»

Un guardia de seguridad privada que dijo estuvo presente en el estadio La Corregidora en Querétaro desmintió a las autoridades y dijo que sí hubo muertos tras la brutal riña

Regeneración, 9 de marzo de 2022. La fuerte trifulca que se registró en el estadio La Corregidora sigue siendo un tema latente en redes sociales donde los internautas cuestionan las cifras oficiales sobre los heridos.

Asimismo, la duda sobre los presuntos fallecimientos registrados al interior del estadio continua en las redes, donde algunos testimonios intentan desmentir a las autoridades del estado de Querétaro.

El youtuber GAFE423 publicó una charla que tuvo con un presunto guardia de seguridad que habría vivido los acontecimientos registrados en el estadio.

Durante la entrevista, el guardia de seguridad privada, identificado como Alan Rojas, aseguró que durante el evento deportivo si hubo registro de fallecidos.

Como consecuencia, el elemento aseguró que la empresa de seguridad privada no contó con el apoyo de las autoridades municipales.

Alan Rojas comentó que el problema de la riña en el estadio de Querétaro si dejó varias personas fallecidas, dando una cifra aproximada a los 20 muertos.

Además, el guardia de seguridad privada acusó que la policía del estado no estaba presente, por lo que todo el problema no pudo ser controlado.

Sobre las presuntas víctimas que habría dejado la trifulca, el elemento comentó que los hechos de violencia fueron bastante fuertes y así narró lo que vio.

«Yo no voy a callar nada y les voy a decir todo lo que sé. A donde voltearas había sangre, en el canal habían personas tiradas»

Respecto a su forma de ver a las víctimas sin vida, Rojas indicó que se percató de que ya no contaban con vida debido a los fuertes golpes que recibieron.

«Te das cuenta en el color de la piel, en la temperatura del cuerpo, la mirada casi negra. Me estoy viendo muy explícito pero es lo que me tocó ver (…) ¿Qué pasó con esos cuerpos? Nadie sabe»

Para explicar otros detalles del ambiente en el estadio del Querétaro, el guardia de seguridad privada aseguró que en los pasillos el paisaje era bastante sombrío.

«Veías la sangre. En los pasillos se veían las marcas de arrastre y me cuesta, no puedo ni dormir. Llegué a mi casa llorando porque es lo que me tocó ver»