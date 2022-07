¿Xóchitl Gálvez contando chistes? La senadora es la burla en Tik Tok

La senadora Xóchitl Gálvez reveló que buscará la candidatura para Jefa de Gobierno de la CDMX y provechó para aventarse un chistecito al respecto en las redes. Así le fue.

Fotos: Tomadas de Tik Tok

Por Karla Trejo

RegeneraciónMx, 07 de julio de 2022.- La senadora Xóchitl Gálvez ha aprovechado sus más de 7 mil 600 seguidores en Tik Tok para hacer propagar sus denuncias en contra del Gobierno de López Obrador. Sin embargo, recientemente le dio por aventarse un chistecito al que no le fue nada bien en la red social.

Todo empezó cuando la panista dijo en una entrevista con Ciro Gómez Leyva que buscará la candidatura de su partido para gobernar la Ciudad de México.

«Voy a ser Jefa de Gobierno. Realmente, la vida me preparó para esto, permanecí con (Vicente) Fox sin estar en la política, a lado de los pueblos indígenas. Estuve seis años y di buenas cuentas», declaró abiertamente la controvertida legisladora.

Lo curioso vino después, cuando decidió ignorar Twitter para hablar del tema y prefirió mudarse a Tik Tok para bromear con la declaración. Grabó un video aparentemente en las instalaciones del Senado diciendo:

«Me dicen que hoy me destaparon para contender como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México».

«Pero, ¿qué creen? El único que me ha destapado es mi marido».

«No piensen mal, es porque me jala la cobija cuando hace frío?.

Por supuesto, de inmediato causó reacciones entre sus seguidores, aunque no todas fueron buenas, pues la mayoría satirizó con su anhelo a gobernadora diciendo «de todas formas no va a ganar», «que no lo permita Dios nunca» o «soñar no cuesta nada».

Después hizo algo parecido con el regreso de Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez al Club América.

¿Acaso cree que con esto podrá obtener la simpatía de la gente? Pues todo parece que sí y vamos a tener que aguantarle su comedia…