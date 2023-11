Xóchitl Gálvez reconoce que la mitad de los mexicanos ni la topa

La candidata de los conservadores, Xóchitl Gálvez dice que va a echarle ganas a la campaña de propaganda en medios y que busca “acrecentar su conocimiento”

Regeneración, 24 de noviembre de 2023. Xóchitl Gálvez reconoce que la mitad de los mexicanos no desconoce su existencia, en entrevista a El Sol de México.

Así, Gálvez dice que su mayor preocupación en este momento es_

-“Qué me conozcan. Que la gente en México me conozca, porque el 50 por ciento de los mexicanos no me conoce, entonces eso es lo que tengo que trabajar, subir mi conocimiento”.

Seguidamente dice que por desconocida tendrá que poner spots, impulsar una estrategia en tierra.

Y acusó sin demostrar que el partido en el poder los subyuga en recursos.

-” yo tuve un millón de firmas, un millón de firmas que caminan, salen a la calle contagian, y si se suma y trabaja, podemos ser una fuerza muy poderosa”, aseguró Gálvez.

Debilita

A la pregunta de ¿Qué es lo que más podría debilitar al Frente y qué es lo que más lo podría fortalecer?, Gálvez dijo que obviamente la división es contraproducente.

-“Y lo que más nos fortalece es lo que está pasando en el país” y cito el problema de la seguridad pública.

Sobre cómo es que la inseguridad nos fortalece, nada dijo.

Al tiempo que recordó las medidas cautelares del Instituto Nacional Electoral para que AMLO no hable de ella.

Puerta

-¿No es momento que tú les pongas un estate quieto, que entiendan los tres partidos del Frente, sobre todo por la conducción que ya tienes y responsabilidad, pues el estate quieto sería porque yo soy la que estoy al frente?

Esa fue la pregunta que le hicieron:

Y a lo que Gálvez contestó que tiene claridad, quiere ganar, poner las pilas, creando equipos locales para tener mucha fuerza en todo el país:

-“Ahorita lo más importante es que mi conocimiento crezca”.

Así dijo como si la titularidad del poder ejecutivo de la República fuera un campo de entrenamiento tipo coaching.

Suma

Por otra parte, recientemente la panista Gálvez le dio la bienvenida a Alejandra Latapí y a Max Cortázar.

Asimismo Xóchitl Gálvez anunció que el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, se sumará a su equipo, pues ya finalizó su tiempo de gobierno.

E incluso, destacó que el priista es un hombre experimentado que dio resultados en materia de seguridad por eso se unirá al proyecto.

Finalmente, dijo que Alejandra Latapí se va a hacer responsable de las relaciones institucionales de la campaña.

Y dio la bienvenida a Max Cortázar, en medios; como se sabe, es un panista que trabajó en las campañas de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.