“Yo sé que va a ganar”, Canelo Álvarez a Claudia Sheinbaum

Regeneración, 16 de mayo de 2024. “Le deseo lo mejor, yo sé que va a ganar usted”, aseguró Saúl “Canelo” Álvarez, campeón mundial de boxeo, en una reunión con la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

En dicho encuentro, que se realizó previo al Tercer Debate Presidencial, el campeón mexicano le compartió algunos consejos a la abanderada de la izquierda.

Esto es, como su disciplina de meditación durante las mañanas y antes de dormir.

“A partir de ahora me voy a levantar, me voy a meter a una tina con hielos, me voy a poner a meditar. Consejos del Canelo”, comentó Claudia Sheinbaum.

Tuve una gran visita que me dio muchos consejos y me compartió su buena vibra, nada más y nada menos que El Canelo. pic.twitter.com/fXR2Ufa4WF — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 16, 2024

Además, “Canelo” Álvarez reconoció su interés de seguir invirtiendo en México.

“Le va a ir muy bien y ahí lo que podamos apoyar y, también estamos disponibles”, dijo.

Abarrotar las urnas: Sheinbaum

“Nosotros tenemos que abarrotar las urnas de votos, ningún ciudadano o ciudadana de Cuajimalpa se debe quedar sin votar”.

Por otra parte, precisó:

“…, nadie debe faltar a votar, porque tenemos que demostrar que este apoyo que tiene Clara Brugada en toda la Ciudad de México”.

E insistió:

(…) Ya ganamos la campaña, ya ganamos los debates, ahora tenemos que ganar la elección”, comentó Claudia Sheinbaum.

Durante un mitin en Cuajimalpa, en la capital del país, la aspirante detalló que a la oposición le “gusta andar comprando votos”, aunque aseguró que, con el pueblo, logrará la victoria en los comicios del 2 de junio.

Mitin Cuajimalpa

También, expuso los proyectos principales planeados para Cuajimalpa, entre los que destacó mejorar la movilidad y el transporte público a través de cinco nuevas líneas del Cablebús, de las cuales una de ellas pasará por la demarcación.

Este 2 de junio hay que salir todos a votar. En Cuajimalpa somos un equipo con @ClaraBrugadaM, @gustavomendoza7, @brendaruiza y @CarlosMadrazoS. Faltan pocos días para festejar el triunfo del pueblo de México. pic.twitter.com/08C9xJ0OMf — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 16, 2024

Además, Sheinbaum Pardo mencionó que realizará un plan metropolitano para garantizar el acceso al agua potable, llevará a cabo la construcción de una nueva Universidad Rosario Castellanos en Cuajimalpa.

E incluso aseguró que “se pondrá de acuerdo con las autoridades locales “para seguir haciendo de Cuajimalpa la alcaldía más segura de la ciudad”.

He participado en la lucha por los derechos del pueblo de México, la democracia, las libertades, la educación gratuita, la justicia social y ambiental desde que tengo 15 años. Este 2024 será el aniversario de los 200 años de la República con el primer presidente de México,… pic.twitter.com/SBOCVNtJGD — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 16, 2024

