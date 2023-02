¿Yuridia se iba a suic!>4r por culpa de Azteca y Paty Chapoy? Esto se sabe

La cantante se ha visto envuelta en una controversia con Paty Chapoy tras denunciar una campaña de desprestigio por parte de la televisora.

Regeneración Mx, 9 febrero 2023. Yuridia publicó una serie de videos denunciando que sufrió una campaña de desprestigio por parte de Paty Chapoy y Azteca en la que incluso, se vio involucrada su familia.

La cantante señaló a esa época como “una de las más obscuras de su vida”, en la que el acoso de los medios llego a tanto que “contemplo morirse” y pensar que “no existir era mejor”.

«La gordofobia y el body shaming antes era súper normal y, de hecho, me sorprende mucho que en el 2023 ella esté hablando de este tema de la forma más tranquila», dijo la cantante al inicio de su video.

Todo esto sucedió 2006 cuando ella solo tenía 18 años y comenzaba su carrera como cantante, cabe mencionar que en aquella época Yuridia estaba embarazada de su hijo, quien ahora tiene ya 17 años.

«Hasta la fecha no sé por qué hicieron esta campaña de desprestigio, no sé si tenían a alguien más en la mira que querían apoyar más o simplemente es que yo no era lo suficientemente manipulable para la empresa», señaló en su video.