Zavala cantinflea por juicio de García Luna; “Ha que Margarinflas”, redes la tunden

Margarita Zavala intentó no figar posición sobre el juicio de García Luna en EE.UU. pero con su peculiar forma de hablar.

Regeneración, 8 de febrero del 2022. La diputada del PAN y esposa del expresidente, Felipe Calderón, Margarita Zavala, se refirió al juicio en contra de Genaro García Luna.

Luego de asistir a un foro en la Cámara de Diputados, la legisladora de oposición fue cuestionada por el juicio en contra de quien fue el “arquitecto de la guerra contra el narco”; proyecto de seguridad que se implementó durante el gobierno de su esposo, Felipe Calderón.

Sin embargo, la senadora panista intentó minimizar las acusaciones del exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia; quien afirmó que el expresidente Calderón ordenó proteger al cártel de Joaquín El Chapo Guzmán.

“A mí me parece que lo que tenga que suceder en ese juicio, pues que suceda. Y lo demás, pues yo creo que toda la parte de los testimonios, como quiera, yo no veo que estén ahorita aprobándolo, pero bueno, vamos a esperar, yo no opino sobre este tema hasta que termine”.

Margarita Zavala sobre Genaro García Luna:



¿LE ENTENDIERON? pic.twitter.com/94NIeooYR5 — Salvador Zaragoza Andrade (@SalvadorZA) February 8, 2023

Sin embargo, las redes sociales se lanzaron en contra de quien fue candidata a la presidencia de la república en 2018.

Asimismo, se burlaron de su forma tan peculiar de cantinflear, por lo que, le llamaron “margarinflas” o “el coral blanco…”.

Mientras que otro usuario en Twitter señaló que Margarita Zavala busca deslindarse de lo que se diga en contra de su esposo.

Margarita Zavala se lava las manos y prefiere esperar a qué termine el caso para ver si su esposo @FelipeCalderon es culpable😂¡Por Dios! Ambos sabía de los trabajos sucios de García Luna



Y pensar que esta mujer quería convertirse en Presidenta pic.twitter.com/pQ6yw42M7X — Sandra Cristina Molina 💯#Pro4t #Obradorista (@montessaardra) February 8, 2023

“Seguro Margarita Zavala va a decir que Felipe Calderón estuvo pedo todo su sexenio y que por eso no se dio cuenta que Genaro Luna era amigo de los narcos”, escribió otro usuario.

Seguro Margarita Zavala va a decir que Felipe Calderón estuvo pedo todo su sexenio y que por eso no se dio cuenta que Genaro Luna era amigo de los narcos 😂 pic.twitter.com/8ukPkDEzd5 — Marco Salas 4T (@salarmarquito2) February 8, 2023