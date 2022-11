Video: Mujer descubre que su esposo era gay tras nueve años de casados

Mediante la plataforma de TikTok la mujer compartió su anécdota y exiló que nunca se había percatado que su esposo era gay pues nunca le dio indicios

Regeneración 22 noviembre 2022. Una mujer descubrió que su esposo era gay tras pasar nueve años casados, su historia se hizo viral.

Mediante la plataforma de TikTok la mujer compartió su anécdota y explicó que nunca se había percatado que su esposo era gay pues nunca le dio indicios.

“Yo nunca sospeché, nunca hubo algún indicio que me dijera ‘se ve gay’, si lo pongo en retrospectiva a lo mejor sí había cositas que me dejaban ver que era un poco gay, pero en el momento no lo miraba”, contó la mujer.