17 años sin sentencia huele a chicanada, AMLO sobre caso Vallarta

AMLO señaló que no puede indultar a Israel Vallarta porque legalmente se requiere de una sentencia. ¿Ineficiencia o consigna? interroga

Regeneración, 20 de diciembre de 2022. AMLO se refirió de nueva cuenta al caso Cassez y el montaje de Carlos Loret de Mola, en esta ocasión sobre la prisión de 17 años sin sentencia a Israel Vallarta.

Así, en la Mañanera, recordó que es un caso asociado al montaje de Carlos Loret de Mola en televisión donde incluso golpean a Vallarta.

Y, tiene que ver también con la señora Isabel Miranda de Wallace.

-«..»yo consideraría el indulto, pero constitucionalmente no puedo hacerlo si no hay una sentencia», aseveró el presidente.

AMLO

-«Parece que se esmeran en que no haya sentencia y la Fiscalía General de la la República, seguramente no lo sabe el fiscal, pero presentaron nuevas solicitudes de investigación y pruebas».

Es decir: «Volver a interrogar a quienes ya fueron investigados hace 17 años», aseveró.

-«…, lo voy a decir, huele a chicanada, esto no. ¿Por qué no hay justicia? Puede ser derecho, pero no hay justicia».

E incluso, sentenció:

-» ¿Si está demostrado de que hubo tortura y lleva 17 años sin sentencia dónde está la justicia pronta y expedita?».

Sin embargo dijo:

-“Ya declararon…», precisaron en la Mañanera, pero, agregó: «…, ojalá y la fiscalía nos ayude a resolver, el juez, que por mucho que haya un asunto complejo, no se puede tardar 17 años».

Seguidamente agregó que es un asunto no sólo legal «en cualquier terreno, quien tiene que dar el dictamen, emitir una recomendación, como se va a llevar 17 años. ¿Ineficiencia o consigna?».

Caso

Asimismo AMLO, exhortó a la fiscalía y reprobó que lleve tal cantidad de años sin emitir un dictamen, por lo que afirmó que se trata de “ineficiencia o consigna”.

El 8 de diciembre de 2005, Israel Vallarta y Florence Cassez fueron detenidos en un montaje televisivo orquestado por Genaro García Luna.

Mismo que como se sabe universalmente, está actualmente preso en Estados Unidos por presunta vinculación con el narcotráfico y el Cártel de Sinaloa.

Esto, en el operativo en el Rancho Las Chinitas, al sur de la Ciudad de México, donde participó Luis Cárdenas Palomino.

Y mismo, quien fue detenido el año pasado.

Cabe destacar que Florence Cassez fue liberada en enero 2013 por un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que consideró que el proceso estuvo viciado de origen.

Sin embargo, no se pronunció sobre su inocencia.

Vallarta

Por otra parte, los portales subrayan que en contraste, Vallarta continúa preso por los hechos, acusado de secuestro.

E incluso, el pasado 6 de diciembre se determinó que seguirá bajo prisión preventiva, en espera de sentencia.

Además Derechos Humanos emitió dos recomendaciones a la Secretaría de Seguridad.

Lo anterior porque elementos de la extinta Policía Federal cometieron actos de tortura y violaciones a los derechos a la libertad personal, seguridad jurídica y legalidad.

Esto contra la familia de Israel Vallarta.