Abuelita de Regina Blandón critica a mujeres que toman cerveza; se viraliza

Regeneración 5 marzo 2022. La actriz Regina Blandón se volvió tendencia en redes sociales por un comentario que hizo su abuelita sobre las mujeres que toman cerveza.

Mediante un video de TikTok que compartió la actriz se puede observar cómo esta con su abuelita descansando en la sala.

Blandón aparece con una cerveza en la mano y le dice a su abuelita: “Me puedes repetir lo que acabas de decir» y la abuelita le responde; «Que la cerveza la toman los hombres, no las niñas».

Posteriormente su abuelita agrega que «las niñas toman un Vermut». Blandón le pregunta qué tomaba cuando era más joven y responde «Medias de seda».

Y Regina Blandón finaliza con un «guácala».

Después indicó, «pues no sé, la ‘Media de Seda’ no la he probado hace mucho tiempo. Pero está más rica una cerveza, ¿no?”.

«Pues a mí me parece muy feo que la tomes, sobre todo de la boca (envase)”, contestó la abuelita.

Finalmente Regina Blandón solo comenta «sí, qué horror».

https://vm.tiktok.com/ZMLUuAJmX/

La actriz escribió en la descripción del video «Levante ud. la mano si su abuela también le regaña. Para los que no le conozcan, ella es Bela, mi abuela».

De inmediato varios usuarios reaccionaron a la grabación, algunos estuvieron de acuerdo con la abuelita de Regina Blandón.

«Si se entera que ahora la toman en vasos de licuadora”, «es otra generación”, «tiene razón, hay que tener clase para beber”, fueron algunos comentarios.