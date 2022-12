Administración de Taboada podría tener nexos con casos de corrupción inmobiliaria en la BJ

Autoridades de justicia de la Ciudad de México investigan si el “Cártel Inmobiliario” continúa operando durante la administración en BJ, de Taboada.

Regeneración, 30 de diciembre del 2022. De acuerdo con el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), Ulises Lara; la actual administración de Santiago Taboada en la alcaldía Benito Juárez, podría estar relacionada con actos de corrupción inmobiliaria.

Durante una entrevista con Sin Embargo, el vocero de la fiscalía capitalina señaló que tienen indicios sobre los presuntos hechos ilícitos.

“Hay edificaciones por encima de los niveles autorizados, hay también elementos igualmente de uso de suelo que se modificó. Estamos trabajando, esto se siguió haciendo. ¿Qué tanto y hasta dónde va a tocar?, pues es algo que tendremos que ver, es algo que estamos procesando”, indicó Lara.

Asimismo, el vocero capitalino indicó que existen 43 denuncias por los casos de corrupción relacionadas con inmuebles de la alcaldía Benito Juárez.

Ulises Lara indica que aún se investiga sobre la operación del llamado “Cártel Inmobiliario”, que podría perdurar durante la administración del panista, Santiago Taboada.

“Van a seguir apareciendo datos relevantes porque no se detuvieron. No ha habido el asomo de decir ya mejor vamos a hacer otra cosa. No, hay obras en proceso que tenemos indicios”, indicó.

Actualmente existe una orden de aprehensión en contra del exalcalde de Benito Juárez, Christian Von Roehrich, a quien se le señala por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades.