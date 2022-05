Admirable postura de AMLO ante exclusiones en Cumbre de las Américas

Tenemos Estadista, tenemos líder continental: Si se excluye algún país AMLO solo enviará una representación en protesta a Cumbre de las Américas

Regeneración, 10 de mayo de 2022. AMLO subrayó que México aboga porque todas las naciones estén representadas en la Cumbre de las Américas a desarrollarse en junio en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos.

Y es que EE.UU ha planteado que no estarán presentes ni Cuba ni Venezuela. En tanto que Nicaragua manifestó que no le interesa asistir.

Cabe destacar que en dicha cumbre se espera la asistencia de los mandatarios de las naciones del continente americano.

AMLO

Interrogado en la conferencia Mañanera con relación a la participación en la Cumbre de las Américas AMLO insistió en que todos los países deben participar.

-«…, no debe de haber confrontación y que aún con las diferencias tenemos que dialogar y hermanarnos todos los americanos”.

Al mismo tiempo AMLO subrayó que se tiene buena relación con el gobierno de Joe Biden.

“Todavía no se resuelve la participación en la Cumbre de las Américas, estamos planteando que no se excluya a nadie. Sentimos que no debe de haber confrontación, que aun con las diferencias tenemos que dialogar”.

Lo anterior señaló AMLO al responder preguntas de los reporteros.

Si se excluyen a países de la Cumbre de las Américas, como Cuba, «yo no iría, iría el canciller Marcelo Ebrard» como mensaje de protesta, dijo.

«No creo que Joe Biden lo pueda tomar a mal», señaló AMLO.

-«¿Son de otro continente, de otra galaxia, de un planeta no conocido?, señaló AMLO ante la política de exclusión de naciones.

Bloqueo

Por otra parte AMLO consideró que el bloqueo a Cuba es inhumano.

«…, es una vileza usar una estrategia política de esa naturaleza con propósitos políticos-electorales; no puede sufrir un pueblo por el interés de un grupo».

Además el presidente AMLO dijo que el bloqueo es “rémora de política intervencionista que lleva más de dos siglos».

En este sentido subrayó que «como que eso ya se debe hacer a un lado y debemos buscar la unidad de los pueblo de América”.

Incluso insistió en que la unión de América debe ser como la Unión Europea porque es la región con más potencial del mundo.

Soberanía

-«¿Por qué no se establecen relaciones políticas, de respeto a las soberanías?», cuestionó AMLO.

En ese sentido dijo que no que en eso que decía un político estadounidense, «de que Estados Unidos no tenía amigos, sino intereses.»

-«Yo pienso que tenemos muy buena vecindad», con Estados Unidos y subrayó el trato de igualdad entre ambas naciones.

-«Si no nos hermanamos en América, lo que nos espera es la decadencia y el predominio de otras regiones», alertó AMLO.