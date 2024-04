Afigenova manda tubito al INE para explicar entrevista a AMLO

Alucinado Instituto Nacional Electoral (INE) dio 24 horas a periodista Afigenova y canal Red para responder y documentar 5 preguntas. Apabullante respuesta

Regeneración, 19 de abril de 2024. El Instituto Nacional Electoral (INE) requirió a canal Red donde trabaja la periodista Afigenova cuya entrevista a AMLO fue censurada.

Se trata de 5 preguntas que deben responderse en el plazo no mayor de 24 horas y además de fundamentar sus respuestas se pide que se anexen las pruebas de los dichos de los periodistas.

INE divierte al mundo

-“Son perfeccionistas los muchachos del PRI, del PAN y del INE que no se conforman medidas a medias”.

Lo anterior dijo Afigenova para informar de la documental enviada por el Instituto Nacional Electoral.

-“Así que los intrépidos investigadores va a por la versión original de la entrevista que está alojada en canal Red Latinoamérica, nuestro canal”.

Seguidamente, explicó:

Esto, porque el otro día “nos llegó al correo de la empresa un requerimiento de información formal del Instituto Nacional Electoral de México”.

-“Aquí está, lo imprimí para que lo disfrutemos juntos, por que la verdad no tiene desperdicio”.

Interrogatorio

“En estricto acatamiento al principio de exhaustividad en la investigación se requiere a la persona moral Melancolic Films para que dentro del plazo de 24 horas siguientes a la notificación del proveído que nos ocupa…”

-“Te dan plazos, eh, ojo cuidado y no precisamente extensos”, dijo la periodista.

Informe a esta autoridad -“¿Autoridad para quién? Lo siguiente-:

Primero, el motivo o las razones por las cuales realizó la controvertida entrevista al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador el dia 20 de febrero del año en curso.

-“Aquí un añadido, siempre que se nombra la entrevista se incluye la etiqueta CONTROVERTIDA, para que sepamos perfectamente a qué entrevista se refiere no nos vayamos a confundir“.

Ocurrencia de mirar a México

Y es que en ese momento interviene otra compañera del programa canal Red para ironizar a costillas del INE de México:

-“Claro porque el motivo o las razones por las que un medio de comunicación realiza una entrevista a un presidente del país hispanohablante más grande del mundo, pues la verdad no se me ocurre ninguno”.

E incluso, “¿Por qué habrá sido?, es una respuesta que tendremos que pensar muy bien”.

Cabe destacar que la periodista puso una primer observación sobre lo requerido:

-“Intrépidos investigadores del INE, ante todo decirles que el 20 de febrero del año en curso no se realizó ninguna entrevista al presidente de la República, en todo caso, se publicó en nuestro canal”.

Y es “que ya puestos a ser exhaustivos empezamos un poquito mal”.

Segundo requerimiento

Informarles, en el plazo de 24 horas si Melancolic Films, es decir, Canal Red, es titular del canal de Youtube Red Latinoamérica, donde se difundió la controvertida entrevista.

Tras este segundo requerimiento la respuesta por parte de Pablo Iglesias:

-Bueno si, la antigua Melancolic Films, hoy se llama HitProp comunicación y análisis político es titular del canal Red Latinoamérica”.

Además, completó, “yo soy titular de Canal Red Latinoamérica que difunde controvertidos materiales y entrevistas a presidentes, sin ningún motivo aparente”.

Tras el chascarrillo, insistió: -“Porque ¿Qué medio querría entrevistar a un presidente de México?.

–No sé no tengo ni idea– le contestaron.

Tercer requerimiento

En caso de respuesta afirmativa al cuestionamiento anterior precise el nombre de la persona o personas que administran dicho canal, pide el INE de México.

–Pablo Iglesias Turión, no les voy a dar mi DNI, ¿O lo necesitan?, preguntó.

Cuarto requerimiento

Si la entrevista en cuestión fue realizada por iniciativa propia o si fue solicitada a ese medio de comunicación, a canal Red, por alguna persona, señalando en su caso su nombre y demás datos de localización.

Bueno no se ni que decirles… y seguidamente la periodista se burló abiertamente diciendo que tenía agenda llena de presidentes a su disposición para ser entrevistados.

E incluso, cuando a la periodista “le venga bien”.

Además Pablo Iglesias ironizó otro poco para luego aclarar que todo es mucho más prosaico. Lo buscamos nosotros. Contactamos con los responsables de prensa de la presidencia.

-Calculábamos que era muy difícil pero hubo suerte.

Quinto requerimiento del INE

Afigenova continuó: Si los cuestionamientos formulados al presidente de la república durante la citada entrevista…

-“Aquí se les olvidó meter lo de la controversia, espabilen muchachos porque así no podemos saber a qué entrevista se refieren”, editorializó.

..sobre si los cuestionamientos formulados fueron espontáneos o estaban previamente consensuados por Andrés Manuel López Obrador….

-“En fin, aquí la respuesta va a ser, hacer, así un tubito de este requerimiento del INE, enviárselo por correo”.

Seguidamente, expresó:

-“Y en el plazo de las 24 horas siguientes a la recepción del tubito, miren donde les cabe mejor y lo metan ahí”.

Esto, “porque de verdad me preguntan si alguien me envió a mi las preguntas que yo tenía que hacerle a un entrevistado , o me pidió que se las enviara”.

-¿En serio que se creen que somos aquí nosotros? Nos insultan a nosotros, insultan a nuestra audiencia. Insultan a toda la gente que trabajó para sacar adelante este material periodístico”.

Tras lo anterior, reiteró: “…el tubito con la respuesta hasta el quinto requerimiento ya va camino al domicilio del Instituto Nacional Electoral de México”.

Alucinaciones INE

Y si están alucinando con eso, “esperen que al final nos añaden que la información que les proporcionemos deberá expresar la causa o motivo en que sustenta cada de sus respuestas”.

Asimismo acompañar copia de la documentación o constancias que justifiquen sus afrmaciones con la finalidad de obtener un elemento que respalde la veracidad de sus dichos.

Y finalmente, pide que la respuesta sea remitida en formato PDF en que se haga constar su firma vía correo electrónico.

Ante lo cual Afigenova reiteró su “respuesta tubular” al INE.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado