Prófugo médico agresor de Melanie detenido en Nuevo León tras huir de Tamaulipas donde cometió el intento de feminicidio a puñetazos y patadas

Regeneración de diciembre de 2024. En redes subrayan que Irving Barrios Mojica, titular de la Fiscal General de Tamaulipas, informó que Christian de Jesús «N», de 24 años de edad buscado por agredir a Melanie Barragán, fue detenido en Nuevo León.

Y es que en X, el funcionario reveló que la captura del acusado derivado de los trabajos de coordinación de inteligencia e intercambio de información.

Esto, entre la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la FGJ de Tamaulipas.

Melanie

“Se logró la detención de Christian de Jesús ‘R’, quien será puesto a disposición de la autoridad competente. NO habrá impunidad para quienes atentan contra las mujeres tamaulipecas».

Reconocemos el apoyo fundamental de la Policía de Investigación de la Fiscalía de NL”, dijo además el funcionario.

Sin revictimizar a #JusticiaParaMelanie quiero destacar que cuando se marcha en el #8M siempre se grita “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas” y este es el claro ejemplo de una chica que se arriesgó por su amiga.

¡Las amigas son el amor verdadero! #Melanie #Tamaulipas pic.twitter.com/CVZpAsMLSD — NutriBren (@Nutri_Bren) November 6, 2024

Por otra parte, se recuerda que Fiscalía de Tamaulipas activó una ficha de búsqueda en contra de Christian de Jesús.

E incluso una recompensa de 200 mil pesos para quien aportara información útil, veraz y oportuna que coadyuve a su búsqueda y localización.

Y es que la noche del pasado 31 de octubre de 2024, Melanie Barragán, estudiante de Enfermería, acudió a una fiesta en la colonia Revolución Verde, Ciudad Madero, en compañía de Christian de Jesús ‘N’ y un grupo de amigos.

En algún momento de la noche, el agresor realizó tocamientos inapropiados en contra de una amiga de Melanie, razón por la que la joven abandonó el inmueble.

Confirma el fiscal de #Tamaulipas que fue capturado Christian de Jesús, quien golpeara brutalmente a su novia Melanie Barragán durante una fiesta de Halloween en Tamaulipas. Estaba en el municipio de Escobedo, Nuevo León. https://t.co/LTaXwXDC7U pic.twitter.com/5OM42kXE1O — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) December 6, 2024

Minutos después, mientras la estudiante se encontraba sosteniendo una plática con otra joven identificada como Paola ‘N’, su pareja sentimental comenzó a golpearla brutalmente.

Seguidamente, Danna Paola, amiga de Melanie, intervino en la pelea para defender a la joven.

Sin embargo, Christian de Jesús ‘N’ tiro a ambas al suelo y continuó atacando a su novia hasta dejarla sumamente herida.

Al arribar los elementos de emergencia, el presunto agresor ya no se encontraba en el sitio y pocos días después se informó que se dio a la fuga, junto con su familia.

Hospital

Por su parte, Melanie fue ingresada al Hospital General Regional No. 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Ciudad Madero, donde fue sometida a una cirugía ocular y de pómulo.

El pasado 21 de noviembre, Melanie Barragán confesó que tenía miedo de su agresor, pues incluso la buscó en el hospital en el que estuvo hospitalizada tras ser agredida.

”Me da miedo que en algún futuro él llegue a hacer algo, más que nada por el coraje que tiene ahorita”, compartió consternada durante una entrevista a la periodista Paola Rojas.

Según informó, el joven le imploró frenar las denuncias en su contra, le pidió tener consideración, mientras ella estaba internada y luchando por su vida.

“Él sí por mensaje me llegó a decir: Ten piedad de mí. Voy a pasar muchos años en la cárcel, pero yo no le contesté nada, estaba hospitalizada. Me decía que lo perdonara y que tuviera piedad. Yo no le contesté ninguno de los mensajes pero yo decía él jamás paró de golpearme y si no fuera por Danna yo no estaría aquí”, expresó.

Melanie viva

El 7 de noviembre en resdes destacaron que Melanie, la joven que fue brutalmente agredida por su novio, Christian de Jesús «N», podría ser dada de alta hoy.

Esto, del Hospital General Regional (HGR) 6, donde ha recibido atención médica. La universitaria fue operada ayer con éxito de su ojo izquierdo, el cual estuvo a punto de perder.

Lo anterior, debido a los golpes que sufrió por parte de su pareja Christian «N», el pasado jueves durante una fiesta de Halloween; el pasado 31 de octubre en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Melanie

De acuerdo con un comunicado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la joven fue intervenida quirúrgicamente por un especialista en Cirugía Plástica.

Además el IMSS explicó que el médico tratante, tras finalizar la operación, se reunió con la madre de Melanie para explicarle el estado de salud de la joven y el plan de seguimiento, que incluye revisiones periódicas.

Seguidamente, se indica que el alta de la paciente es con la recomendación de continuar con su tratamiento médico en casa.

«La paciente ha tenido valoraciones por diversas especialidades, y su familia fue acompañada por personal del hospital para recibir información detallada sobre los recursos disponibles para su recuperación», señaló el IMSS en el comunicado.

Ataque a Melanie

Por otra parte, se recuerda que el ataque contra Melanie ocurrió la noche del 31 de octubre, cuando la joven, estudiante universitaria, se encontraba en una fiesta de disfraces.

Sin embargo, según las imágenes captadas por una cámara de seguridad, el agresor, Christian de Jesús «N», de 24 años, golpeó a Melanie de manera violenta en la cara.

Ella es Danna, la valiente amiga de Melanie que exponiendo su propia integridad se interpuso entre el golpeador y su amiga e intentó contenerlo.

Una mujer que perdió el miedo y que aún sabiendo que iba a perder, no dudó en pelear para defender a su amiga.



Hablemos de mujeres… pic.twitter.com/S35hPuyT63 — Gloria Alfa y Omega (@GlodeJo07) November 6, 2024

Además, tras derribarla al suelo, continuó con la agresión física, mientras que una mujer, Paola «N», intentó sin éxito intervenir para detener la golpiza.

Fiscal

Por su parte, el Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, encabezada por Irving Barrios, emitió una solicitud de búsqueda para localizar al agresor y ha iniciado una carpeta de investigación.

Aunque Christian de Jesús «N» sigue prófugo, el Fiscal afirmó que la agresión no quedará impune.

Por ello, elementos de la Fiscalía catearon y aseguraron una casa en el municipio de Altamira.

Esto es, donde presuntamente vive Christian, el joven médico señalado de agredir a golpes a Melanie, una joven estudiante de Enfermería.

El procedimiento judicial se efectuó hoy en el domicilio ubicado en el Fraccionamiento Villas de Altamira, sector La Pedrera.

Además, a la casa le fueron colocados sellos con la leyenda de “inmueble asegurado” con el número 371/2024, Unidad General de Investigación 3 en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Se impusieron en uno de los accesos, así como en las puertas de la casa habitación de interés social de dos plantas, en la que, al parecer, habitaba el joven.

Y mismo, quien egresó de la carrera de Medicina apenas el pasado mes de mayo.

Los buscan

Sin embargo, El Sol señala que la noche del pasado lunes 4 de noviembre acudieron alrededor de 20 jóvenes a dicho domicilio para buscar al agresor con la intención de sacarlo de esa casa.

“Llegaron después de las 10 de la noche buscando a Christian, pero cuando llegaron ellos (la familia) no estaban aquí, ni él (Christian) mucho menos”, dijo uno de los vecinos.

Además, los residentes de la zona aseguran que la noticia, que ha tomado relevancia nacional, los sorprendió, ya que consideraban al joven de 25 años una persona seria y dedicada a sus estudios.

Precisaron que constantemente se le veía con Melanie en esa casa, como cualquier otra pareja.

“Él -Christian- siempre estuvo muy ligado a la iglesia, era acólito, entonces cuando supimos que era él, no lo podíamos creer”.

No más violencias contra las mujeres, el grave caso de Melanie Barragán no debe quedar impune. pic.twitter.com/EWKlvboBLf — Olga Sosa (@olgapsosa) November 7, 2024

Añadieron que la familia “desde que se supo quién fue el agresor, se fue; la Procuraduría vino hasta aquí porque no aguantan la presión de la sociedad”.

La Fiscalía de Justicia de Tamaulipas siguió en la búsqueda de Christian, el joven señalado de golpear y destrozarle el rostro a Melanie.

E incluso, ofreció de 200 mil pesos para quien proporcione información que ayude a su captura.

En este video de la golpiza que le propina Cristian Rojas a Melanie, aplica de manera literal aquella frase de que las amigas salvan vidas. Si no hubiera estado esa chingona, este cabrón hubiera logrado desvivir a Melanie, solo porque ella lo somete es que Melanie está con vida. pic.twitter.com/mOeXcWRtYw — Ángeles Canela (@Angie_cinnamon) November 5, 2024

Síguenos en nuestro canal de YouTube también