Agarrón entre El Fisgón y Azucena Uresti por caso Debanhi Escobar

El de Azucena Uresti, periodismo que “busca rentabilidad, pero no busca la verdad”, acusó El Fisgón en espacio en vivo de Radio Fórmula

Regeneración, 14 de mayo de 2022. Azucena Uresti y Rafael Barajas, El Fisgón, protagonizaron un agarrón en el espacio en vivo de la periodista en Radio Fórmula. Barajas reprochó la falta de profesionalismo de Uresti y periodismo que no busca la verdad.

Sin embargo, la periodista Uresti negó el conjunto de acusaciones del monero Fisgón quien finalmente se despidió para siempre de dicho programa en vivo.

En ese sentido Azucena Uresti acusó a El Fisgón de romper el diálogo:

-«…, te voy a decir Rafa es que me apena mucho que, ante un desacuerdo, tú rompas el diálogo. Ustedes que hablan del diálogo, rompan el diálogo-, señaló la periodista.

Uresti

Y es que el desencuentro ocurrió durante el programa radial Azucena Uresti en Fórmula, donde El Fisgón hizo un recuento del caso Debanhi Escobar.

Por un parte recordó que inicialmente la Fiscalía de Nuevo León presentó como un accidente, al supuestamente caer la joven en una cisterna.

Al respecto dijo que por unos días eso mejoró la imagen de autoridades de Nuevo León y tranquilizó a la opinión pública.

«…, pero es mentira. Encubre algo que es más grave y humilla a la víctima” señaló El Fisgón.

Al tiempo que agregó: “Hoy sabemos por una autopsia que pidió la familia, que Debanhi fue violada y fue asesinada”.

Agarrón

“Esta narrativa de alguna manera también la ayudaste a construir tú. Presentaste unos videos del hotel de los que se levanta la sospecha de que la chica caminaba sin sentido, desorientada”.

Lo anterior acusó el monero a lo que Uresti contestó que fue la Fiscalía quien presentó la información en conferencia de prensa.

-Presentaste como una información tuya, un video de Debhani y sus amigas comprando alcohol- precisó Rafael Barajas.

-Lo presenté yo y lo presentaron otros medios- reviró Uresti.

Además El Fisgón señaló que Uresti insinuó que en el bolso de la muchacha «había algo que no podías decir pero que era muy grave»

-No, no, no dije que era muy grave. Yo tenía una información que hablé en privado con el padre de Debhani. Y yo le ofrecí una disculpa, privada y pública- aseguró Uresti.

Entonces El Fisgón insistió en que la forma de presentar la información contribuyó a la revictimización de una niña que fue violada y asesinada.

-«La pregunta que todos nos hacemos es de donde podía salir la información que tú nos presentaste», dijo al aire El Fisgón.

-Pues de donde mismo que salió para El País, Rafa, es periodismo de investigación, se investiga, perdón, respondió Uresti.

A lo que el monero reviró: -Bueno, supongo que los tienen, pero cómo los conseguiste tú, aquí la pregunta que brinca es cómo los obtuviste.

-Pues igual que como los obtuvo Televisa y también las otras televisoras que los presentaron. Rafa, también hay periodismo de investigación, señaló la conductora del programa.

Mensajes

Posteriormente, ‘El Fisgón’ se refirió a los mensajes que le llegaron al padre de la joven, Mario Escobar, atribuidos a la conductora.

Mismos, en los cuales ella misma asegura que siempre ha estado del lado de la Fiscalía.

-Ayer por la noche el padre de Debhani presentó la captura de pantalla de un mensaje que salió por error de tu teléfono y que le dice sin duda a un amigo, a un friend de la Fiscalía:

-“Ya sabes que yo siempre he ido del lado de la Fiscalía a pesar de todo el desmadre”, adornado con una carita sonriente- ilustró El Fisgón.

-«…, lo expliqué Rafa, lo aclaré. Lo aclaré ya. ¿Qué duda tienes?- dijo Uresti

A lo que El Fisgón señaló un «vinculo oculto entre quien lo haya enviado y la Fiscalía» además de cuestionar que el mensaje salió del teléfono de la periodistas

Por su parte Uresti dijo que ya había explicado y que ella utiliza en cabina un teléfono del estudio.

-«Además, el estilo de tus textos son una huella dactilar. El uso de anglicismos como “frend”, como “again”, el no abrir puntos de exclamación y admiración, es un sello muy peculiar»- señaló El Fisgón.

Y Azucena contestó: -«Tú ya hiciste un peritaje. Qué bueno, qué bueno, Rafa me da mucho gusto que seas un experto en este tema».

-Yo creo que hay que hacerlo, puntualizó el monero.

Autoridades

Por otra parte Uresti se defendió diciendo que si tuviera vínculos con la Fiscalía no hubiera tomado información de El País.

-Yo tengo muy claro que el vinculo de periodistas con autoridades es de lo más común con el gremio», respondió El Fisgón.

Además agregó que «me preocupa aquí, perdón, es que estamos ante los usos y costumbres del periodismo que floreció en la era neoliberal».

Es decir, un periodismo «en el que todo es mercancía y en el que todo se puede capitalizar política y económicamente. Incluso la información más delicada del feminicidio de una menor».

Además el monero sentenció que: «Es una forma de hacer periodismo que busca la rentabilidad y no la verdad».

-«Porqué cómo haces un peritaje de mi chat, ¿por qué no haces un peritaje de toda mi cobertura de tantos años, de desaparecidos, de feminicidios?», dijo Uresti y acusó linchamiento.

-«No, no, no. Yo te estoy cuestionando, no te estoy linchando», señaló Rafael Barajas.

Adiós

-Me apena muchísimo que tengamos este desacuerdo, yo si quiero decirte, entiendo que no podemos estar en el espacio juntos, tal vez es la última vez que nos veamos, lo siento muchísimo.

Lo anterior dijo El Fisgón a modo de despedida del programa radial

-«¿Tú lo decides? Digo, para dejarlo claro», espetó Uresti.

-Sí, yo lo estoy decidiendo y sí me parece que es muy cuestionable toda la actuación que has tenido en el caso Debanhi.

-Revisa mis coberturas anteriores Rafael, porque eso es ser selectivo en el linchamiento, contestó Uresti.

Cuestión

-«Es muy curioso. Cubres de manera muy distinta lo que sucede en la Ciudad de México, lo que ocurrió en Irapuato, que lo que sucedió en Monterrey», dijo Barajas

E incluso acusó: «Casi no tocaste el tema de la represión del 10 de mayo en Monterrey».

A lo que Uresti respondió que no era cierto y que los temas los trató en Fórmula y Milenio, y que con todo gusto podrían revisar los videos.

-Lo de Irapuato lo tocaste apenas- dijo El Fisgón.

-Bueno, si tú eres el que lleva la balanza de lo que es correcto y de lo que no y del tiempo, pues es muy difícil platicar con alguien así».

Lo anterior dijo Uresti y despidió a El Fisgón acusándolo de romper el diálogo.

-«…, y la otra cosa que te voy a decir Rafa es que me apena mucho que, ante un desacuerdo, tú rompas el diálogo. Ustedes que hablan del diálogo, rompan el diálogo».

Incluso Uresti dijo que: «Yo no te he puesto una agenda, yo no te he pedido un tema, no te he pedido que hablemos de algo en particular, aquí el espacio es abierto y libre».

-«…, ustedes no aceptan el desacuerdo. Es una pena. Gracias querido Rafa, gracias, suerte».

-«Hasta luego, adiós, nos vemos», dijo de despedida El Fisgón.