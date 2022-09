Alejandra Guzmán se lesionó la cadera tras caída durante concierto; este es su estado de salud

Mediante un comunicado, la agencia que representa a Alejandra Guzmán informó que la cantante se encuentra estable y agradecieron las muertas de cariño de sus seguidores

Regeneración 28 septiembre 2022. La cantante Alejandra Guzmán sufrió una caída durante un concierto en Washington y hace unas horas se dio a conocer cuál es su estado de salud.

«Realmente estoy bien, lo que pasó es que se me dislocó la cadera derecha. Tengo dos prótesis y a veces puede pasar, nunca me había pasado pero en el Kenedy Center me pasó», comentó la cantante.