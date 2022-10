Alfredo Adame mintió, video filtrado reveló que el actor inició la pelea que le dejó varias fracturas

Cámaras de seguridad captaron el momento en el que Alfredo Adame lanzó una patada a un hombre antes de ser golpeado



Regeneración 4 octubre 2022. En redes sociales se publicó un nuevo video sobre el momento en el que el actor Alfredo Adame fue agredido al sur de la Ciudad de México.

En la grabación se observa cómo Adame discutió con un hombre de playera naranja mientras un hombre vestido de blanco intentó separarlos.

En plena discusión el actor lanzó una patada pero no consiguió darle al hombre, pero este si logró conectar in puñetazo en la cara del actor quien cayó al suelo.

Según el actor la discusión comenzó cuando le ofreció ayuda a una pareja tras una balacera.

El actor se dio cuenta que había una movilización policiaca cerca de su casa y quizo investigar qué sucedía.

“Llego y le digo ‘¿Oye puedo ayudar en algo?’. Me dicen ‘Sácate a la chingada’ y le dije ‘espérame no me hables así’», contó el actor.