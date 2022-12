Alfredo Adame: «No me quita el sueño mi vinculación a proceso»

El actor Alfredo Adame aseguró que no le quita el sueño la vinculación a proceso que pusieron en su contra.

Regeneración, 8 de diciembre del 2022. Luego de que se diera a conocer que Alfredo Adame sería vinculado a proceso tras una denuncia impuesta por Gustavo Adolfo Infante en su contra debido a ofensas sobre su madre, el actor ya respondió.

Y es que Adame aseguró no estar preocupado por esta situación, ya que solamente deberá pagar una multa y se acabó.

«Fui a la audiencia, donde bueno, se me acusa de que a la mamá de Gustavo Adolfo Infante, porque él no, no le entra conmigo, él se esconde en las faldas de la mamá, y entoces pues me acusan de haberla discriminado, y pues yo conteste. Fui a la audiencia de vinculación y la juez sí encontró elementos para vincularme a proceso», dijo en entrevista con Inés Moreno.

Cabe recordar, que Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que luego de una larga audiencia un juez había determinado que existían los elementos suficientes para vincular a proceso a Alfredo Adame.

A Alfredo Adame no le quita el sueño su vinculación a proceso

El exconductor explicó que junto a su equipo legal buscarán la forma de apelar la decisión que tomó el juez en este caso.

«Lo peor que puede pasar es que me pongan una multa de 16 mil 220 pesos y me manden a un curso anti discriminación, o a trabajo social durante un tiempo, determinados días», añadió.

«Obviamente se va a apelar o a amparar, no estamos de acuerdo, consideramos que no tienen los elementos», señaló el actor.

Y añadió: «No me quita el sueño, ni me afecta en lo más absoluto, yo aquí tranquilo, contestaremos conforme a todo este rollo… El pleito no es con la mamá porque yo nunca dije el nombre, ni dije absolutamente nada, dice él que es su mamá, no estamos seguros y bueno, pues yo, en tiempo y en forma contestaré».