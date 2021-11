His Name Is George Floyd: One Man’s Life and the Struggle for Racial Justice, de Robert Samuels y Toluse Olorunnipa, se publicará el mes de mayo del próximo año.

RegeeneraciónMx, 10 noviembre 2021. La muerte de el afroestadounidense George Floy ocurrida en manos de un agente en mayo de 2020, conmocionó al mundo y puso de manifiesto la violencia policiaca contra las minorias, en el país vecino. El caso dio la vuelta al mundo entero y miles de activistas por los derechos humanos exigieron justicia para los deudos de Floyd.

Ahora toda su vida, desde sus orígenes familiares en las plantaciones de tabaco en Carolina del Norte hasta su asesinato en Minneapolis serán la trama de una biografía que dos reporteros del Wshington Post preparan. His Name Is George Floyd: One Man’s Life and the Struggle for Racial Justice (Su nombre es George Floyd: La vida de un hombre y la lucha por la justicia racial) será publicada en mayo del año próximo.

El libro amplía el material incluido en la serie de seis partes George Floyd’s America del Post, ganadora de un premio Polk por sus informes judiciales.

“La espantosa muerte de George Floyd, grabada en video, cambió el mundo, ya que millones se sintieron conmovidos por la cruda humanidad de un moribundo que suplicaba aire”, dijo Olorunnipa en un comunicado.

Los autores consideran que la humanidad se vio conmovida por “un moribundo que suplicaba por aire”, y que dicho suceso cambio al mundo

Muerte de George Floyd

El incidente ocurrió el 25 de mayo de 2020, cuando una patrulla policial de cuatro agentes llegó a un sitio de Minneapolis donde se había denunciado que una persona intentó pagar con un billete falso. Ante ello, los policías encontraron a Floyd sentado en su vehículo y cuando se le ordenó que saliera, según la versión oficial, el individuo se resistió al arresto, por lo que uno de los agentes lo sometió tirándolo en el suelo y poniendo su rodilla en el cuello mientras sus tres compañeros solo observaban la escena. «Me duele el cuello. Todo me duele… agua o algo, por favor. Por favor, por favor. No puedo respirar, agente, no puedo respirar», dijo Floyd, de 46 años, antes de quedar inerte sobre el pavimento.