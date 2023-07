Alumnos utilizan ChatGPT para hacer examen; profesor los atrapa y reprueba

Un profesor de la Universidad de Costa Rica evidenció a un grupo de estudiantes que decidieron utilizar ChatGPT para aprobar la materia.

Regeneración Mx 17 julio 2023 . Un grupo de dieciocho estudiantes de la Universidad de Costa Rica fueron sancionados por su profesor de literatura, luego de que descubriera que habían utilizado ChatGPT para responder algunas preguntas abiertas de su evaluación final.

Cabe recordar que ChatGPT es un chatbot de lenguaje que es capaz de generar un texto a partir de una instrucción o pregunta, que por lo general solo necesitan ser claras y precisas.

De acuerdo con lo narrado por el profesor, los jóvenes emplearon esta herramienta para tratar de aprobar con una calificación satisfactoria, sin embargo, él se dio cuenta y los reprobó.

“Tras el enojo APOCALÍPTICO que me dio, me serené, hice caso a don Quijote y opté por la piedad: por ser adolescentes de primer ingreso y por ser su primera falta, decidí no abrirles el proceso disciplinario a los infractores y solamente les puse un CERO en la evaluación… Por desgracia, no dudo que vendrán expulsiones que sentarán un precedente”, afirmó el profesor en su publicación.