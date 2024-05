Con la obtención del bicampeonato logrado por el Club América, durante el gobierno de AMLO fue el que más títulos ha obtuvo.

RegeneraciónMx, 27 de mayo de 2024.- El Club América se convirtió en el equipo de la Liga Mx que más títulos logró durante el mandato del Presidente Andres Manuel López Obrador tras ganar el bicampeonato al Cruz Azul el pasado 26 de mayo de 2024.

El equipo propiedad de Emilio Azcárraga Jean sumó su tercer estrella, la segunda de forma continua dentro del futbol mexicano, dejando atrás a equipos como Tigres, Atlas o Monterrey.

Según la información publicada en la Liga Mx, durante el periodo de diciembre de 2018 a mayo de 2024, tiempo donde el presidente AMLO estuvo al frente del poder ejecutivo, el América fue el victorioso.

La lista de campeones en el sexenio de AMLO queda así:

América: 3 títulos (2018, 2023 y 2024)

Tigres: 2 títulos

Atlas: 2 títulos

Monterrey, León, Cruz Azul y Pachuca: 1 título

AMLO felicita al América y a Cruz Azul

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente AMLO se tomó el tiempo para felicitar tanto al América como a Cruz Azul tras la final que logró ganar el equipo de Coapa.

El mandatario mexicano señaló que a pesar de que en casa hay amor Puma, la pluralidad manda y más cuando su hijo menor, Jesús Ernesto es fanático del Club América y tocó aguantar la felicidad del triunfo.

“Jesús desde niño le fue al América, y en la casa no, no, somos Pumas. Pero con mucho respeto a Jesús, y pensamos como sucede en la política, que hay males que se quitan con el tiempo, pues no, nos equivocamos”, señaló el mandatario.

EL Club América está a la espera de lo que ocurra con el equipo femenil para determinar los festejos siguientes por el bicampeonato ya que las mujeres también juegan la final en contra del Club Monterrey y del cual va ganando 1-0 en el marcador global.

AMLO (@lopezobrador_) felicitó al América y al Cruz Azul por la final de ayer.



Y dijo que, aunque perdieron ayer, en su gobierno le quitaron el "maleficio" al Azul porque consiguieron ganar un campeonato después de mucho tiempo. pic.twitter.com/5dvgI45xMn — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 27, 2024

