AMLO adelanta que serán 8 bajas de su gobierno que se van para pelear el 2024

El presidente AMLO señaló que su gobierno no tendrá problemas con la baja de los miembros del gabinete que buscan luchar por un puesto de elección popular en 2024.

RegeneraciónMx, 14 de junio de 2023.- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en secreto que 8 de sus compañeros de gabinete podrían salir del gobierno en busqueda de la elección popular de 2024.

En su conferencia, la expectativa de conocer los funcionarios que confesaron que renunciaran para postularse como candidato, el mandatario consideró que si hablaba “se vaya a interpretar que yo los quiero ayudar destapando”

López Obrador comenzó solo mencionando que en el encuentro con el gabinete de este martes solo renunciaron los que ya se saben. Su sonrisa delataba que no quería hablar cuantos más a pesar de las insistentes preguntas

¿Zoe (Robledo)? ¿(Rocio) Nahle? ¿Ariadna Montiel?

A lo que comentó que se irán ocho a diversos cargos de elección popular y en todos los casos, apuntó, ya se tienen los sustitutos.

El presidente AMLO dijo que no había visto los cuestionarios para desembarazarse de la insistencia en las preguntas y solo concedió que ellos mismos escribieron las fechas en que dimitirán al cargo para buscar una candidatura.

También habló muy brevemente de su encuentro con los consejeros del Instituto Nacional Electoral. “conversamos muy bien y el propósito es hacer la realidad de la democracia , que se establezca una auténtica democracia en el país. Que no se simule la democracia como pantalla y tengamos en realidad una oligarquía y que el pueblo no exista. Ahora no. Por eso hablamos del empoderamiento del pueblo. Hay algo que sintetiza todo demos kratos. Nunca más kratos sin demos”.