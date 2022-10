AMLO agradece a congresos aprobación de reforma de las FF.AA.

El presidente AMLO señaló que los congresos estatales que faltan determinarán si están con los partidos o con el pueblo.

RegeneraciónMx, 28 de octubre de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los Congresos Locales que aprobaron la reforma para que las Fuerzas Armadas sigan ayudando en tareas de seguridad.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que a pesar de lograr que la reforma se constitucional, se seguirá visitando a los demás congresos para que estos aprueben la minuta.

Tras esta aprobación, el presidente AMLO señaló que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, continuará visitando los Congresos de los estados que aún faltan por aprobar la reforma ya avalada por el Congreso de la Unión.

“Le he pedido al secretario de Gobernación que no nos quedemos con los 17 (que ya aprobaron), sino que se vaya a todos los Congresos locales, para saber quién es quién y que también los legisladores locales asuman su responsabilidad, a ver si van a votar como representantes del pueblo o como representantes de los partidos, si van a votar por consigna o van a votar pensando en la seguridad de la gente”, apuntó.

Y para que le quede claro a la gente, el presidente señaló que el objetivo de este diálogo entre el gobierno federal y los congresos es para que se conozca quién está con el ciudadano y quién con los intereses de los partidos.

“Para que lo sepa el pueblo, porque muchas veces la gente no se entera. Si se le pregunta a los ciudadanos de Guanajuato: ‘¿Quieres que sigan en Guanajuato marinos y soldados apoyando en tareas de seguridad?’ Estoy seguro que van a decir que sí; sin embargo, los líderes de los partidos, por la politiquería, por sus intereses, por sus hipocresías pueden decir que no, a lo mejor me equivocó”, apuntó.