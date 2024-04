AMLO descarta juzgar por traidora a la Patria a Mónica Palencia

Mónica Palencia de nacionalidad mexicana y ecuatoriana, ministra de Gobierno de Ecuador no será acusada en México por asalto a embajada: AMLO

Regeneración, 11 de abril de 2024. La ministra de Gobierno de Ecuador, Mónica Palencia, con nacionalidad mexicana, no será juzgada en el país por traición a la patria.

Esto, luego del asalto a la embajada de México que ejecutaron fuerzas policiacas ecuatorianas el pasado viernes 5 de abril, afirmó el presidente AMLO.

-“Sí se está pidiendo que se le juzgue. Mi opinión es que no, o sea, que nosotros no actuemos así. (…)”.

Seguidamente, el presidente acotó que “nos piden que la consideremos traidora a la patria. No, no, nosotros no podemos actuar de la misma manera”.

🚨#ULTIMAHORA | Mónica Palencia la mexicana que trabaja para el gobierno fascista de Ecuador como Ministra de Interior asegura que "ella no dió la orden".



«No fui yo» y responsabiliza al presidente Daniel Noboa del ataque a México.👇🏼https://t.co/r0ysldyTcH — Manuel Pedrero (@YosoyPedrero) April 11, 2024

AMLO desde Palacio

Por otra parte el presidente AMLO dijo que incluso considera modificaciones al artículo 33 de la Constitución que habla de la expulsión “por ser extranjero pernicioso; eso no”.

Y es que AMLO presentó un video de la ministra Palencia en el que asegura no haber sido parte de la decisión, ejecución u otro acto posterior a la irrupción ilegal de la representación mexicana.

Lo anterior, argumentando que eso le significaría “un conflicto de interés” por tener ambas nacionalidades.

-“Es interesante lo que ella plantea. Además, la canciller de Ecuador ya declaró que la orden la dio el presidente (Daniel Noboa)”, puntualizó AMLO.

El presidente @lopezobrador_ aclaró que no pedirá declarar traidora a la patria a la ministra ecuatoriana, del Interior, Mónica Palencia, por ser originaria de #Durango.



"No podemos actuar de la misma manera…Y mucho menos cuestionar, hostigar, a el pueblo ecuatoriano. ¡Son… pic.twitter.com/yoWa4RTaXu — Manuel Galeazzi (@ManuelGaleazz1R) April 11, 2024

Todo derecho

Además, reiteró que el Gobierno de México nunca tuvo la intención de facilitar la fuga del exvicepresidente de Ecuador, Jorge David Glas Espinel, huésped alojado en la embajada mexicana.

Al tiempo que la secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena Ibarra, detalló que en diciembre pasado, Glas solicitó formalmente asilo político.

Y, por lo que el Gobierno de México se encontraba en proceso de análisis de su situación legal en Ecuador cuando fuerzas de la policía irrumpieron en la embajada de México.

Legislación internacional

Durante la Mañanera, además, estuvo el equipo legal de la cancillería de México, entre ellos, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio Alcántara.

Y mismo quién, mencionó que, además de la violación a la Convención de Viena, también se transgredió el derecho de asilo diplomático, postulado en la Convención de Caracas de 1954.

La Convención de Caracas plantea que todo Estado tiene derecho de conceder el asilo.

“El artículo 4 de la Convención de Caracas de 1954 reitera que no sólo es derecho del país asilante otorgarlo, sino determinar la naturaleza de la acusación”.

#SPRInforma:



🎙Presenta México denuncia contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia

🎙Ministra de Gobierno de Ecuador, Mónica Palencia, se deslinda de irrupción en embajada de México



📻@AltavozmxRadio📱@MxPlusTV

🔴https://t.co/08nTNTyexV https://t.co/pqQwSCzLjA — SPR Informa (@SPRInforma) April 11, 2024

Así dijo el funcionario y agregó:

-“A nosotros como país asilante nos corresponde determinar si hay presunción, si hay una persecución política y le corresponde a Ecuador otorgar el salvoconducto”.

Y, “en esa negociación pacífica, ese mecanismo al que nunca recurrió Ecuador, se pudo haber considerado algunos elementos adicionales para tratar de solventar esta situación. No se hizo”.

Por otra parte, detalló que familiares de Glas Espinel, así como otras personas y países han presentado solicitudes de medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por lo que continuará este caso en desarrollo.

Respeto a Ecuador

Cabe resaltar que AMLO reafirmó su respeto al pueblo de Ecuador, por lo que llamó a no hostigarlo o cuestionarlo por las decisiones tomadas en su gobierno.

-“Este es un país de libertades. No pasa nada absolutamente y mucho menos cuestionar, hostigar al pueblo ecuatoriano”.

E incluso sentenció:

-“Son nuestros hermanos. México es casa de ellos, es nuestra América, como diría Martí. No vamos nosotros a emprender una campaña en contra de los ecuatorianos”, aseguró.

Y es que la titular de SRE aclaró que la demanda de México es contra Ecuador y no contra una persona en particular.

En ese sentido, el presidente López Obrador reiteró que el cuerpo diplomático ecuatoriano en México es libre de permanecer en territorio nacional si así lo deciden.

“Los diplomáticos de Ecuador están aquí y ellos van a decidir libremente si se quedan, se regresan”.

O sea, “lo que importa es que México siga teniendo su autoridad moral, que eso es lo que le da su autoridad política”, remarcó AMLO.

Identifican a mexicana Mónica Palencia @Palencia3Monica

como corresponsable

del asalto a la Embajada de México en Ecuador



De origen duranguense,en 2023 se nacionalizó ecuatoriana y colabora con @DanielNoboaOk



Bien dicen:

"quien no quiere a su Patria, no quiere a su Madre"🤢 pic.twitter.com/J2t3WZ45tW — Luis Guillermo Hernández (@luisghernan) April 9, 2024

