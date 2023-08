AMLO, en el top 3 de los mejores presidentes del mundo: Morning Consult

NEW: Global Leader Approval: *Among all adults



Modi: 74%

López Obrador: 62%

Albanese: 53%

Lula da Silva: 52%

Meloni: 45%

Sánchez: 44%

Trudeau: 44%

Biden: 40%

Scholz: 26%

Sunak: 30%

Macron: 25%

*Updated 08/24/23https://t.co/Qxc6HbLPz4 pic.twitter.com/Hpd01inbh1