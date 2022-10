AMLO: Estoy seguro que entregaré el cargo a alguien del movimiento

El presidente AMLO señaló que la oposición no tiene capacidad de derrotar lo que significa la cuarta transformación y que él se irá directo a su rancho a jubilarse.

RegeneraciónMX, 20 de octubre de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo convencido, como muchos mexicanos, de que la Cuarta Transformación de México continuará cuando él termine su gobierno.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario destacó que el proyecto que encabeza aún debe trabajar y resolver demandas de la sociedad, por lo que, consideró, su proyecto de nación seguirá luego de que deje la Presidencia.

“Estoy seguro que voy a entregar la estafeta a quien va a continuar, estoy seguro de eso, porque no va a haber marcha atrás, ya no van a regresar los corruptos, no les van a funcionar sus campañas publicitarias, su guerra sucia, ya se echó a andar este proceso, pero lleva todavía más tiempo”, destacó.