AMLO felicita a patriotas legisladores que aprobaron reforma judicial

Justa y necesaria reforma al Poder Judicial subraya AMLO. Aprobada por diputación Morena y aliados. Pasa al Senado y ya se encuentra en comisiones

Regeneración, 4 de septiembre de 2024. AMLO reconoció a diputadas y diputados que este miércoles aprobaron en lo general —con 359 votos a favor, 135 en contra y 0 abstenciones— el dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones de la Constitución Política en materia de reforma del Poder Judicial.

“Yo felicito a los legisladores que están buscando limpiar de corrupción el Poder Judicial”.

Lo anterior dijo AMLO desde Palacio Nacional, para destacar:

“Que no se olvide de lo que se trata: es que el pueblo elija a jueces, a magistrados, a ministros, como se elige a los presidentes municipales, a los diputados locales”.

E incluso, agregó, “a los gobernadores, a los diputados federales, a los senadores, al presidente; es lo mismo”.

Reforma Justa: AMLO

México es la casa que tenemos que cuidar entre todas y todos.

El Encuentro Nacional de Escuelas del Campo es una celebración por la vida y la dignidad.

Las 4800 Escuelas del Campo consolidan la soberanía alimentaria con saludables mediante prácticas agroecológicas y sustentables. pic.twitter.com/MSlR3B8Ud8 — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) September 4, 2024

Cabe destacar que afirmó que “es justa y necesaria la reforma al Poder Judicial”.

Al tiempo que reafirmó que no tienen validez los recursos de amparo interpuestos por dos jueces que quieren impedir la discusión de la reforma en el Poder Legislativo.

Esto porque la Constitución y la ley de amparo establecen que los juicios son improcedentes contra adiciones o reformas a la Carta Magna.

“¿Cómo una juez va a detener, con qué fundamento legal detiene un proceso en el Poder Legislativo?”.

Así interrogó durante el presidente AMLO.

“Cómo detiene un proceso que es consustancial a la función principal del Poder Legislativo? (…) Ellos están en un plan de querer entorpecer la vida pública del país, provocar inestabilidad”.

Tras lo cual aseveró, “pues no. No va a suceder. No está sucediendo nada porque el pueblo de México es un pueblo muy consciente, muy politizado”, expuso el mandatario.

Movilizados

.@Conahcyt_Mex consolidó el conocimiento como bien público cancelando 91 fideicomisos activados en 3 sexenios anteriores. 45% más becas, 53.6% más integrantes del SNI y casi 600% de aumento en posdoctorados. Así como la creación de la paraestatal Innova Bienestar. pic.twitter.com/7TrsKXUrPl — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) September 4, 2024

Como ejemplo destacó las movilizaciones pacíficas de estudiantes a favor de la reforma al Poder Judicial registradas en Baja California, Chiapas, Chihuahua y, Coahuila.

Además de Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

Reiteró que la reforma al Poder Judicial busca asegurar que jueces, magistrados y ministros actúen en beneficio del pueblo de México y no de grupos de intereses creados.

Señaló que el bloque conservador no tiene argumentos legales ni morales para oponerse a la modificación de la Carta Magna, de modo que sólo defienden sus privilegios.

“Hay un grupo que se opone a la reforma del Poder Judicial y no tienen ningún fundamento ni moral ni legal ni político”.

Además, “no tienen fundamento moral porque es de dominio público, la mayoría de los mexicanos sabe que impera la corrupción en el Poder Judicial”.

Juntos hicimos del Bienestar un derecho: 12.2 millones de Adultos Mayores/465 mil mdp; 1.4 millones de Personas con Discapacidad/27,860 mdp;

269,404 niños de madres trabajadoras/3067 mdp;

433,890 Sembradores/29,831 mdp.

Total: 14.4 millones de personas

Inversión: 534,903 mdp. pic.twitter.com/IYxhtJ3dMV — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) September 4, 2024

Jueces justos: AMLO

Es decir, “que los jueces, magistrados, ministros, sí con honrosas excepciones, pero la mayoría representan a las mafias del poder económico y también del crimen organizado”.

Entonces, – agregó- “¿Cómo defender la corrupción?”.

Finalmente, dijo que el paro de labores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no es legal, por lo que ministras y ministros participantes de esta acción degradan a la institución que representan.

“Todos debemos de poner por delante, por legítimos que sean nuestros intereses personales, siempre tenemos que pensar en el interés general, en el interés colectivo”.

Y subrayó AMLO: “En el interés del pueblo, en el interés de la nación, en mantener en alto la moralidad para que continúe la fama de nuestro gran país México”.

¡𝐄𝐥 𝐩𝐮𝐞𝐛𝐥𝐨 𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚!

Después de casi de 18 horas de discusión, concluimos el mandato popular: Mejorar las condiciones de vida del pueblo y 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐳𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐧𝐭𝐚 𝐲 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐝𝐢𝐭𝐚 𝐞𝐧🇲🇽

¡Aprobamos en la Reforma al Poder Judicial!🔔 pic.twitter.com/yEp56gYN3Q — Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) September 4, 2024

Síguenos en nuestro canal de YouTube también