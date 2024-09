No son éticas las insinuaciones de Ciro Gómez, AMLO desea le vaya bien

AMLO reconoció no ser amigo de Ciro Gómez Leyva, cómplice del saqueo de México, periodista de la oligarquía. Es adversario, no enemigo. Buen camino

Regeneración, 2 de septiembre de 2024. AMLO se deslindó de comentarios e insinuaciones del periodista Ciro Gómez Leyva y lo reconoció como adversario. Le recordó posiciones políticas y le deseó bien y serenidad.

Cabe destacar que Gómez Leyva prácticamente insinuó que AMLO lo mando matar. Y por eso el deslinde en la Mañanera.

AMLO dice

El presidente @lopezobrador_ consideró una falta de ética la insinuación del periodista Ciro Gómez Leyva sobre el atentado en su contra y sugerir la autoría del @GobiernoMX: "Es mi adversario no mi enemigo. Son proyectos de nación distintos… Le deseo que le vaya muy bien". pic.twitter.com/IBgKOwYqRe — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) September 4, 2024

Es que habló de que yo no era amigo de él. “Yo cometí ese error, o fue una manera de expresar que no tengo yo enemigos, tengo adversarios, pero le dije: ‘Amigo’”, dijo AMLO

Y pues no, no es mi enemigo, “porque no tengo enemigos ni quiero tenerlos, tengo adversarios. Pero como le dije ‘amigo’, dice: ‘Usted, no es mi amigo’, y tiene razón, es mi adversario”.

Tras lo anterior, el presidente recordó que Ciro Gómez Leyva es “amigo de Felipe Calderón, de García Luna, de Manlio Fabio Beltrones”.

Pero se atreve a decir que pues no soy su amigo,” porque a él lo quisieron asesinar y deja una insinuación de que un amigo no hace eso”.

Entonces, le quiero nada más aclarar “a Ciro que de ninguna manera nosotros tenemos el propósito de quitarle la vida a nadie, a ninguna persona”.

Que se serene, que se tranquilice, “que piense que si desgraciadamente le hubiese pasado a él algo grave, hubiese perdido la vida, esa bala como se decía antes, nos hubiese afectado a todos”.

Lo anterior sentenció AMLO ante los medios de comunicación.

Rechaza AMLO haber insultado a Ciro Gómez Leyva. Indica que solo ha exhibido que está al servicio de la oligarquía y tiene como amigos a Felipe Calderón, Manlio Fabio Beltrones y García Luna. pic.twitter.com/egYvJLEjw2 — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) September 4, 2024

AMLO recuerda

Me acuerdo de lo que propuso un opositor a Madero, llegó a decir: ‘La bala que le quite a la vida —palabras más, palabras menos, y ahora la vamos a buscar textualmente— al presidente Madero va a salvar a México’.

Antes, un luchador por la independencia de Cuba, Maceo, había provocado de sus adversarios una referencia similar, ‘la bala que mate a Maceo salvará a la monarquía, a España y a Cuba’.

Además AMLO recordó frases de viejo cuño, como ‘El pueblo tiene hambre y sed de justicia’. “Para empezar, es una frase bíblica”.

“Luego se usó en el caso de México desde el movimiento de Independencia y luego la usó Justo Sierra y la usó Luis Donaldo Colosio. Entonces, son frases, ¿no?, que se van repitiendo”.

AMLO y Ciro

Pero miren lo que dice… Ya no voy a decir, ya no voy a llamarle amigo.

“Pero es… ¿Cómo le voy a decir? Adversario, claro que es mi adversario y claro que él tomó ese camino de irse con los potentados, y le gusta mucho el dinero; y pues no nos parecemos, somos distintos”.

Luego, precisó AMLO: Pero miren lo que se atreve a decir y presentó el video, del cual se transcribe el audio..

Video Ciro

Supongo que dijo con ironía eso de ‘mi amigo Ciro’, porque pues ¿a un amigo se le insulta, como me ha insultado usted durante seis años? Yo nunca lo he insultado a usted, nunca, nunca, nunca.

He señalado algunas contradicciones, puedo decir que me parece increíble que usted se atreva a decir en la plaza pública que los servicios de salud ya son mejores que los Dinamarca, pero yo nunca lo insulté.

Usted me insultó sin parar durante seis años. ¿Eso se le hace a un amigo? A un amigo no se le persigue como persiguieron ustedes con amenazas de por medio, fiscalmente, usted sabe que eso ocurrió. ¿Eso se le hace a un amigo? Pues qué tipo de amistad.

Y termina su sexenio y yo me voy con la duda, porque sigo sin saber quién fue, por qué, pero con la duda, y se la dejo como pregunta: ¿a un amigo se le dispara a la cabeza para matarlo? ¿Qué idea tiene usted de la amistad, presidente?

Le quedan 27 días, nos quedan 27 días de este sexenio, y aquí estamos haciendo lo mismo, presidente, lo mismo que hacíamos el 1º de diciembre de 2018: tratar, tratar de hacer un buen programa de radio, en las noches un buen programa de televisión para tratar de que la mayor cantidad de personas posible nos vean y nos escuchen. A eso nos dedicamos nosotros, no a tirar gobiernos, no a defender gobiernos.

Y nosotros, y lo sabe usted muy bien, en este programa nosotros no insultamos. Usted ha sido un poeta del insulto, y usted me insultó sistemáticamente durante seis años. Y aquí estamos tranquilos, el que está enojado es usted, hombre, serénese.

Respeto, señala el presidente

En este video de 1:18 minutos se puede observar claramente la completa falta de ética de @CiroGomezL.



Ayer dijo prácticamente que AMLO lo mandó matar.



Hoy niega que dijo lo que dijo y se burla.



Bien por @epigmenioibarra que, valiente, exhibe a Ciro.



pic.twitter.com/idHu1BKi9C — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) September 4, 2024

“Pues yo no lo he insultado, yo lo único que he hecho es señalarlo como un periodista al servicio de la oligarquía”.

Porque no miento “cuando —y él lo sabe— cuando sostengo que le dio entrada en su programa a las encuestas de un señor que luego, en premio, Calderón le entregó el Cisen”.

Esto es, “el sistema de espionaje del gobierno, cuando precisamente García Luna estaba de secretario de Seguridad, Valdés, Guillermo Valdés”.

Se puso de acuerdo “con Ciro y empezaron a inflar las encuestas antes del 2006 para preparar las condiciones del fraude electoral del 2006, y él participó en eso”.

Y no es nada personal, eso no es insulto. “Es decir, estamos defendiendo proyectos distintos, contrapuestos, tú defiendes a una minoría”.

Seguidamente, AMLO aseveró: “Yo estoy defendiendo un proyecto junto con millones de mexicanos en favor del pueblo”.

Luego, “qué insulto va a ser el que durante la campaña del licenciado Peña Nieto en 100 días todos los días dabas a conocer resultados de una encuesta en donde Peña Nieto estaba por los cielos”.

Directo

“Tú comentabas en tu programa, levantando las cejas, de que era inalcanzable, como insinuando de que no había ya que hacer, que teníamos que resignarnos porque ya Peña Nieto había ganado”.

Lo anterior, recordó AMLO y subrayó que “no es insulto el decir que fuiste parte de una estrategia muy sucia, perversa, para encumbrar al candidato del PRI”.

Y ahí están los resultados. Sí, durante todo el tiempo. Miren cómo andaba Peña Nieto, y él todos los días lo mencionaba.

#ConferenciaPresidente | AMLO le responde a Ciro Gómez Leyva:



"Pero miren lo que dice, ya no voy a decir, ya no voy a llamarle amigo, ahora le voy a decir adversario, claro que es adversario y claro que él tomó ese camino de irse con los potentados y le gusta mucho el dinero y… pic.twitter.com/9nGuCXPYKP — Juncal Solano (@juncalssolano) September 4, 2024

Luego el presidente AMLO recordó que tanto a Ciro Gómez como a López Dóriga les informó de irregularidades en el SAT para que procedieran a corregir, todo de buena fe.

“…, porque no íbamos nosotros a denunciarlos si ellos aceptaban pagar lo que debían. Y los dos aceptaron, y los dos me mandaron a agradecer”, reconoció.

Y nunca dije nada, “hasta últimamente, que ya eran muchos los insultos, y creo que hice una mención”.

Pero a eso es a lo “que se refiere, pero no fue ninguna persecución, fue: Oye, deben, pónganse al corriente”, remarcó AMLO.

Bien AMLO

Y que le vaya muy bien. Imagínense si le hubiese pasado algo, “si hubiese perdido la vida. ¡No! Dios existe, yo tengo que dar gracias al Creador”.

Además, reconoció que estar “terminando el gobierno. Pero imagínense si no hubiese traído blindaje y lo asesinan, el daño que hubiese causado esa bala”.

Entonces, “por eso no considero correcto, adecuado, ético, hacer una insinuación de ese tipo”.

Y vamos a seguir adelante. Insisto, es mi adversario, no mi enemigo.

“Ojalá y comprendan que no son asuntos personales, es que no es un pleito entre Ciro y el presidente, Ciro y Andrés Manuel, no, no, no, son proyectos de nación distintos, contrapuestos”.

Asimismo, AMLO subrayó:

Imagínense el daño tan grave, daño grave que causó el régimen de corrupción, de privilegios. Estamos hablando de empobrecimiento de millones de mexicanos.

Y, “de cuánta gente tuvo que abandonar el país para irse a buscar la vida a otras partes, el daño que causó el declarar la guerra al narcotráfico”.

#ReformaJudicialYA

🚨 PULVERIZA AMLO a @CiroGomezL



"Tiene razón Ciro, él no es mi amigo, es mi adversario. Él es amigo de Felipe Calderón, de García Luna, de Manlio Fabio Beltrones".



Le recomienda que se serene, ya que el gobierno no le quiere quitar la vida a nadie…



📽… pic.twitter.com/VViUqVn9km — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) September 4, 2024

Además, “el daño que causó el fraude del 2006, cuánto se hubiese evitado. Y ellos participaron en todo eso, fueron cómplices, ellos formaron parte del grupo que llevó a nuestro país a la decadencia”.

Y en estos tiempos afortunadamente “se logró detener, frenar el empobrecimiento de nuestro pueblo, llevar a cabo una transformación”.

Recuerda Ciro

“Yo recuerdo, también de Ciro, que hablaba mucho de que éramos los de nuestra generación una generación fracasada porque no habíamos logrado hacer nada por el país”.

Tras lo cual AMLO se deslindó

“Y él, que había participado para precipitar, exacerbar esa crisis, ese fracaso, quería meternos a todos: ‘generación fracasada’”.

Asentó que “Y fíjense que “o, yo me voy de la vida pública y me voy muy contento porque logramos; nos costó muchísimo, pero al final iniciamos una etapa nueva en la vida pública de México”.

Esto es, “se inicia el renacimiento de nuestro país y esta es la herencia para las nuevas generaciones”.

Ups…

Por otra parte, AMLO comentó sobre Ciro y su proyecto:

“Si él se siente fracasado, sí hay motivos: fracasó su proyecto de nación. Y es un fracaso y siempre será un fracaso apostar a lo material, apostar al dinero, que eso no es la felicidad verdadera”.

Es decir, subrayó el presidente, “la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra consciencia y estar bien con el prójimo”.

Entonces, aclarar eso. “No lo quería yo dejar pasar. Y le deseo que le vaya muy bien a mi adversario Ciro Gómez Leyva”, sentenció AMLO.

