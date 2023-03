AMLO fustiga inmorales liquidaciones en INE, se llevan hasta 10 millones

El INE no ha querido informar de fondo de ahorro y otros privilegios. Se les olvida que una regla de oro en la democracia es la transparencia: AMLO

Regeneración, 29 de marzo de 2023. El presidente AMLO informó que Edmundo Jacobo Molina, secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) se llevará más de 10 millones de pesos de finiquito luego de 14 años de servicio.

Además, el titular del Ejecutivo señaló que el INE y sus consejeros no han querido informar” porque se les olvida la transparencia.

AMLO

-“El que se está retirando ahora, que estuvo como 14, 15 años en el cargo, sí un porfirito, se va a llevar también más de 10 millones”.

Seguidamente AMLO dijo que cualquier ciudadano, un trabajador si es despedido se le liquida, se le dan 3 meses de sueldo, más 20 días de acuerdo a los años trabajados, así lo establece la ley.

-“Aquí no sólo es eso, es más, eso es lo menos, aquí lo más es el fondo de ahorro. Lo que quiero es que quede claro cómo se mantienen estos privilegios”, indicó el presidente.

Y es que AMLO exhibió de cuánto será el seguro de separación individualizado de Edmundo Jacobo tras dejar el INE.

Millones

Cabe destacar que de los más de 10 millones de pesos que recibirá Edmundo Jacobo tras su salida del INE, ocho millones 179 mil 200 pesos serán por su seguro de separación individualizado.

Por otra parte, AMLO detalló que el seguro de separación individualizado es el fondo de la cuestión del rechazo de la Oposición al Plan B electoral.

Y es que desaparecía ese beneficio para la llamada “burocracia dorada” pues “lo que no quieren que se toque es esto”.

Beneficios

Seguidamente AMLO explicó que si bien Jacobo Molina recibirá tras 14 años nueve meses y un día 82 mil 346.30 pesos.

E incluso, destacó que los beneficios mayores serán “la compensación por término de relación laboral” que será de dos millones 242 mil 713.17 pesos.

Sin embargo: “No se compara, y esto es lo que quiero dejar de manifiesto con el Seguro de Separación Individualizado, así se llama este privilegio”, dijo.

-“…,esto es lo que se canceló cuando llegue a la Presidencia y se mantuvo en la Suprema Corte”, subrayó AMLO.

Concepto

Cabe destacar que el concepto engloba el seguro de separación individualizado, aportación trabajador, cuatro millones 89 mil 600.21 pesos

Esto es, para un total, entre finiquito y Seguro de 10 millones 504 mil 259.90 pesos.

Incluso AMLO destacó que dicho Seguro existía en el Gobierno y lo órganos autónomos pero con su eliminación por parte de su administración, estas instituciones recurrieron a los fideicomisos.

E incluso, acusó argucias legales para mantenerlos.

Además, enfatizó que el Poder Judicial tiene en fideicomisos “oscuros” no trasparentes “20 mil millones de pesos”.

Regla

“Está por terminar el presidente del INE y otros consejeros; se van a llevar por ese fondo de ahorro y otros privilegios en su liquidación 10 millones de pesos cada uno y no hay querido informarlo”.

Y seguidamente dijo AMLO: Se les olvida que una regla de oro en la democracia es la transparencia”.

-“Que quede claro cómo se mantienen estos privilegios, porque de qué privilegio goza un alto funcionario que recibe un trato eclesial que no lo reciben la mayoría de los trabajadores de México”.

Asi denunció al tiempo que interrogó:

-“…, ¿por qué estas excepciones? Que todos sepan que ya en el Poder Ejecutivo todo eso se canceló, ya no hay ese fondo de ahorro. Yo no me voy a llevar 10 millones porque ya se prohibió”.

Lorenzo

Además AMLO, subrayó el finiquito de Lorenzo Córdova tras dejar su cargo como consejero presidente del INE.

Y mismo quién por concepto de finiquito por el termino de su relación laboral se va llevar 2 millones 74 mil 669 pesos.

Mientras que para su fondo de ahorro se llevará 7 millones 30 mil 56 pesos.

Además, se indica que esto le dará un total de 9 millones 104 mil 726 pesos al momento de dejar su cargo como consejero presidente del INE.

No

Por otra parte AMLO propuso que para elegir a los cuatro nuevos consejeros del INE el mejor método es “que sea por un sorteo, que sea la suerte”.

Esto, para evitar que haya negociación y enjuagues.

-“Mi opinión es que no negocien como era antes: ‘uno para ti, otro para ti, dos para mí’. No, qué se vayan a la insaculación, es una propuesta muy respetuosa”, dijo AMLO.

Por otro lado, mencionó que aunque para su designación debe existir un acuerdo de las dos terceras partes de los legisladores.

Finalmente, sobre este tema indicado por AMLO este martes, la Cámara de Diputados alistó ya el escenario de la tómbola para elegir a la consejera presidenta y tres consejerías del INE.

Lo anterior, en sesión que eventualmente se realizará el viernes.

