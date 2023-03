No habrá impunidad por migrantes muertos en incendio de Juárez: AMLO

El presidente AMLO ofreció sus condolencias a familiares de migrantes muertos en Cd. Juárez por incendio en estación de Migración. Investigación a fondo

Regeneración, 29 de marzo de 2023. El presidente AMLO anunció que este miércoles, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, ofrecerá una conferencia de prensa donde informará sobre el incendio en el que murieron asfixiados entre 38 y 40 migrantes en Ciudad Juárez.

Cabe destacar que en primer lugar AMLO envió sus condolencias a los familiares de los migrantes fallecidos.

AMLO

“Quiero expresar mis condolencias a los familiares, a los habitantes de los países de donde son originarios los migrantes que lamentablemente perdieron la vida en este incendio en Ciudad Juárez”.

Así dijo AMLO desde Palacio Nacional y agregó:

“Mi más profundo pésame a familiares, a nuestros hermanos venezolanos, guatemaltecos, salvadoreños, ecuatorianos, colombianos, y a los Gobiernos de estos países”.

Lo anterior relacionado a las nacionalidades de los migrantes fallecidos y heridos en el incidente.

Derechos

Y es que como subraya el vocero presidencial en Twitter, Jesús Ramírez:

-“En nuestro gobierno no se permite la violación de Derechos Humanos ni la impunidad”, tal como declaró AMLO.

Al tiempo que se indica que el presidente informó que la Fiscalía General de la República (FGR), investiga los hechos para deslindar responsabilidades.

Además, los portales subrayan que AMLO prometió que ni se van a ocultar los hechos ni se va a proteger a nadie en el caso.

-“No hay ningún propósito de ocultar los hechos, ningún propósito de proteger a nadie. No se permite en nuestro gobierno la violación de derechos humanos ni se permite la impunidad”.

Migrantes

Cabe destacar que se indica que la mayoría de los migrantes fallecidos, 28, eran de Guatemala, mientras que el resto, además de otros 28 heridos, eran de los otros países mencionados por AMLO.

“Y ahora lo más triste es transmitir este pesar y cuidar que los heridos graves sean atendidos, salvar vidas”, comentó el presidente AMLO.

Seguidamente precisó el presidente:

-“Lo primero es informar, el cuidar a los enfermos y decirle a los familiares de quienes perdieron la vida que nosotros vamos a actuar de manera responsable”.

Y asentó:

-“…, se va a castigar, si existe alguna actitud de dolo, de ineficiencia, algo que se haya hecho de manera indebida”.

Amarillismo

Al tiempo que el presidente subrayó que “ya no es el tiempo de los gobiernos autoritarios que se padecieron en México cuando la mayoría de los medios que ustedes representan guardaban silencio.

Incluso recordó AMLO que “no les importaban derechos humanos como ahora que es temporada de zopilotes”.

-“Son los campeones del amarillismo, del sensacionalismo, trafican con el dolor humano y no es por justicia, sino porque están deseosos de regresar por sus fueros para seguir robando”.

Esto es, “como lo hacían políticos corruptos, traficantes de influencia, dueños de medios de información, periodistas famosos etcétera, etcétera, etcétera”.

Así sentenció AMLO.

Vida

Y es que el presidente de México recordó que los migrantes salen de su país para buscarse la vida en donde hay mejores oportunidades.

Por ello, recordó, desde su gobierno se ha planteado a Estados Unidos apoyar a los países expulsores de migrantes para frenar los flujos migratorios irregulares.

-“Nosotros estamos haciendo bastante de acuerdo a nuestras posibilidades, estamos invirtiendo en Centroamérica para atemperar para tratar de detener el flujo migratorio”, puntualizó AMLO.

Seguidamente, recordó que “estamos hablando de que hay que atender las causas, que la gente no abandona a sus familias, no corre riesgos por gusto, sino por necesidad”.

Subraya

Cabe destacar que AMLO respondió que primero es la investigación ante la pregunta de la prensa si removería al titular de Migración.

-“Eso lo vamos a resolver a partir de la investigación, es que, pues ustedes quisieran es que se actuara de manera sumaria y tenemos que conocer realmente lo que sucedió”.

Finalmente, el presidente asentó: “Hay versiones y existen, para eso la Fiscalía y va a llegar a cabo la investigación”.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado.