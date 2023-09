AMLO hace llamado a Ebrar para que siga en la 4T; “es mi amigo, es libre de hacer lo que le convenga”

AMLO señaló que Marcelo Ebrard tiene la libertad de tomar la decisión que considere más conveniente tras señalar que no seguirá en la 4T

RegeneraciónMx, 7 de septiembre de 2023.- En una conferencia de prensa celebrada este jueves, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a la reciente elección de Claudia Sheinbaum como la encargada de dar continuidad a la Cuarta Transformación (4T) y abordó la posición de Marcelo Ebrard Casaubón en este contexto.

El presidente expresó su deseo de que Marcelo Ebrard permanezca comprometido con la Cuarta Transformación, a pesar de las tensiones surgidas debido a las alegadas “irregularidades” en el proceso de selección de Morena, el partido en el poder.

López Obrador afirmó: “¿Reponer el proceso? No, no estoy de acuerdo porque es muy claro, completamente transparente, no hubo inclinación de la balanza a favor de nadie, yo tengo principios, ideales, no tengo un doble discurso, la honestidad es lo que estimo más importante en mi vida y él lo sabe como lo saben todos”.

El mandatario elogió a Ebrard Casaubón como “una muy buena persona, un buen dirigente, un buen servidor público” y dejó abierta la posibilidad de reunirse con él en el futuro.

En cuanto a la selección de coordinador de la 4T, López Obrador recordó que se acordó que el segundo lugar podría ocupar un puesto en el gabinete o convertirse en dirigente de Morena, mientras que los aliados tendrían participación en el Congreso de la Unión.

“Así quedó establecido, para el tercer lugar, el segundo escoge, decide, no es algo de ayer, está en las reglas que aprobó el Consejo antes de iniciar el proceso y que fueron aprobadas por todos, lo mismo para el 3, 4, 5 y sexto lugar, todos tienen su lugar, su espacio”, afirmó AMLO.

Ebrard decidirá su futuro, es libre: AMLO

Finalmente, el Presidente López Obrador subrayó que la decisión sobre el camino a seguir corresponde a Marcelo Ebrard, quien tiene la libertad de tomar la decisión que considere más conveniente. El presidente reafirmó su amistad con el ex canciller y reiteró su deseo de que se priorice el interés general y la transformación del país.

La incertidumbre sobre el futuro de Marcelo Ebrard en el contexto de la 4T continúa siendo un tema relevante en la política nacional, y se espera con interés su respuesta a estas declaraciones por parte del presidente.