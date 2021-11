El presidente López Obrador insistió en reunión con Kamala Harris, que ambos países deben de ayudar a Centroamérica para combatir las causas que originan la migración

Regeneración, 18 de noviembre de 2021. Al inicio de la reunión, con la vicepresidenta de EEE.UU, Kamala Harris, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó la importancia de la reforma migratoria que propuso su homólogo Joe Biden al congreso estadunidense.

Combatir las causas de la migración

En este sentido, insistió en que ambos países deben de ayudar a Centroamérica para combatir las causas que originan el fenómeno migratorio.

“(En) el tema migratorio, atender las causas; usted lo comprende muy bien: tenemos que invertir para que haya trabajo en América Central y la gente no se vea en la necesidad de migrar, que no sea forzosas, que no salga la gente de sus pueblos y abandone a sus familias, y por eso la importancia de la cooperación”, destacó el mandatario.

AMLO celebra iniciativa para regularizar a migrantes

López Obrador, celebró la iniciativa para regularizar la estancia de 11 millones de migrantes, que espera, sea aprobada por los legisladores.

“Porque es justo, hay gente muy trabajadora, honrada, que vive en Estados Unidos desde hace mucho tiempo”, añadió.

“No hay una iniciativa mejor que esa en el terreno migratorio y nosotros vamos a estar observando sobre el proceso de esa iniciativa del presidente Biden, que aplaudimos mucho. Ya hablé bastante, estamos muy contentos de estar aquí”, mencionó el mandatario frente a la vicepresidenta de EE.UU.