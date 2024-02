“AMLO no estás solo”; seguidores del presidente se manifiestan en la sede del NYT

🥹 No pude redactar este tuit, porque mis ojillos no dejaron de Nublarse 💦



Sólo puedo decir ☝🏻🌸



🔺️Sr Presidente Andrés Manuel @lopezobrador_ Amor con Amor Se Paga 🥰



Migrantes afuera del New York Times, manifestándose pacíficamente, para apoyar a nuestro presidente AMLO🇲🇽 pic.twitter.com/oQvbfDxaxO