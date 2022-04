AMLO pedirá a campesinos del Ejido Pat que atiendan a políticos opositores al Tren Maya. A los 20 famosos de los videos, los recibe en Palacio Nacional

Regeneración, 21 de abril de 2022. El presidente AMLO señaló que acepta el llamado a diálogo por parte de famosos, ambientalistas, políticos, científicos y otros que piden reunión en el tramo 5 del Tren Maya, solo que pedirá que ahí lo representen los propios pobladores del Ejido Pat.

Asimismo señaló que a los 20 famosos que hicieron el video contra el Tren Maya con gusto los recibe en Palacio Nacional cuando quieran.

AMLO

Y es que aunque fueron 20 los famosos que se pronunciaron contra el Tren Maya, un conjunto de actores, entre políticos, científicos, ambientalistas y demás publicaron que citaban a AMLO en el tramo 5.

Por ello el presidente señaló que escribirá a los ejidatarios para que lo representen en el diálogo en el tramo.

Al tiempo que señaló que a los 20 famosos, los recibe en Palacio Nacional cuando quieran.

Además explicó que no invita a las agrupaciones de derecha – que si estarían en el tramo 5- porque no hay para cuando los convenza.

Asimismo, subrayó que debe cuidar la investidura presidencial porque la derecha está muy enojada inventado mentiras como el Reforma.

Tramo 5

Y es que como recordará AMO invitó a Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Bárbara Mori, Kate del Castillo, Rubén Albarrán y otros famosos que se pronunciaron en contra del Tren Maya.

Sin embargo a la invitación a los famosos respondió, como ya se señaló, un grupo más grande de interesados o con intereses.

Por ello, la prensa en el marco de la Mañanera inquirió al respecto.

-«…, pues mejor que me representen los del ejido Jacinto Pat».

Incluso AMLO señaló que les va mandar una carta los ejidatarios para que ellos lo representen y

Y que atiendan a los ambientalistas, reales o falsos:» Que sean los mismos campesino», subrayó AMLO.

A continuación explicó precisamente que no iría a responderle a todos esos actores que se dicen que se apuntaron porque su interés es politiquero.

-«No iría porque ellos tienen un propósito político, o politiquero – porque la política es un noble oficio-«, aclaró.

Entonces pues «no voy yo a hacerles el juego», puntualizó AMLO.

Famosos

En cambio con relación a los 20 famosos de los videos, los recibe cuando quieran en Palacio Nacional.

«Si vienen aquí (a Palacio Nacional), los famosos, pues aquí los atendemos».

En este sentido señaló que dicha reunión con los 20 famosos del video sería sin la presencia de la prensa.

Esto para que luego de la reunión los mismos famosos sean los que contesten las interrogantes de los medios.

Interesados

Con relación a todos los que se apuntan para cuestionar el proyecto del Tren Maya -aparte de los del video-, AMLO señaló:

-«Imagínense atender a todos los del CIDE o a todo el grupo de Aguilar Camín, o a todo el grupo de Krauze, cuando los voy a convencer».

Al respecto subrayo AMLO que su tarea es defender el proyecto de transformación.

Y no me puedo exponer, «porque además están muy enojados, mucho muy enojados inventando cosas».

«No ven lo que pasó con el Reforma sobre los votos en la Suprema Corte de Justicia porque se declaró Constitucional la Ley Eléctrica».

Lo anterior ante las mentiras publicadas por dicho medio en el sentido de que se habían contado mal los votos en la Suprema Corte.

Finalmente AMLO aclaró que las plantas que ahora si se pueden echar a andar con la nueva Ley, serán las hidroeléctricas no las de combustóleo o carbón.

Esto, para cuidar el medio ambiente.