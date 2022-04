AMLO señaló que ministros no tienen una dimensión social, ya que la mayoría son abogados patronales que no representan al pueblo

Regeneración, 6 de abril de 2022. AMLO abordó el tema de la reforma eléctrica criticando a la Suprema Corte e informó que gobierno de EE.UU ha planteado no estar de acuerdo.

Por una parte AMLO dijo que el gobierno de Estados Unidos ha venido a plantearnos que no está de acuerdo con reforma eléctrica.

Incluso, dijo que se ha insinuado que con ella se viola el T-MEC, cuando esto no es cierto, subrayó.

“Hay reuniones de los opositores con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, nosotros respetamos a todos, nada más que actuamos con independencia y con soberanía”, comentó.

Suprema

Asimismo AMLO criticó a los ministros de la Corte porque en la discusión de ayer sobre la Ley de la Industria Eléctrica.

Esto, por no entraron al fondo y fue sólo argumentación legal, por lo que dijo que estará pendiente de este asunto.

-“Aquí es definir si se va a considerar constitucional o no la ley eléctrica que establece que debe dársele trato, sino preferencial, igual a la CFE que el trato que reciben las empresas particulares», dijo.

Esto, «porque en la reforma que hicieron actuaron de manera corrupta (…), eso es lo que tienen los ministros que tomar en cuenta, ¿puede más el poder de las empresas?».

-Y que no me vengan «a mí que la ley es la ley, que no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley, lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden el interés público».

O, señaló «si son abogados patronales, empresariales”, puntualizó.

AMLO

En sentido AMLO dijo que es lamentable que los ministros no tengan una dimensión social, ya que la mayoría son abogados patronales que no representan al pueblo.

-«La mayoría son como abogados patronales, para decirlo con claridad, no representan al pueblo, representan a las empresas, así los formaron y así los escogieron», indicó.

Además, AMLO reiteró que con la reforma energética aprobada en el sexenio pasado los actores políticos actuaron de manera corrupta, en todos los sentidos”.

En este sentido dijo que la reforma fue un acto de corrupción y eso es lo que tienen los ministros que tomar en cuenta, ese es el fondo.

-«Que no saben los ministros, porque son seres de otro mundo, que esa reforma se aprobó con sobornos».

Corte no se entera

AMLO cuestionó que los ministros de la Corte no están enterados que el director de Pemex, Emilio Lozoya, confesó que había entregado dinero a los legisladores.

Esto, para que se aprobara esa reforma energética.

Finalmente AMLO señaló que lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales, empresariales.