AMLO reitera que mitín en Zócalo, «convocado por grupos que no quiere que las cosas cambien»

El presidente AMLO celebró que la oposición se haya juntado para salir a las calles sin embargo, dijo, les falta aún mucho pueblo y calle para entender lo que realmente quiere el pueblo.

RegeneraciónMx, 27 de febrero de 2023.- El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la mayoría de quienes convocaron “han participado en gobiernos anteriores; han defendido fraudes electorales; formado parte de la corrupción, han pertenecido al narco estado, como ha quedado de manifiesto con lo de (Genaro) García Luna, se impuso, durante dos sexenios”,

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano definió a los líderes de la marcha como «un grupo reaccionario que no quiere que las cosas cambien, mantener el status quo”.

El presidente AMLO sostuvo que se está claramente delineando los dos proyectos en disputa entre el ala conservadora y el movimiento de transformación.

Además, sostuvo que en el primero de los bloques tienen sus intelectuales orgánicos y los apoyan la mayoría de los medios de comunicación.

“En sentido estricto no les importa la democracia sino lo que quieren es que predomine una oligarquía. Un gobierno de los potentados. No les interesa el pueblo. La manifestación de ayer y otras que vendrán con este propósito porque no quieren la transformación del país, quieren seguir robando, mantener en la marginación y el olvido a la mayoría de los mexicanos. Ese es el fondo, pero es bueno. Son dos agrupamientos, distintos y contrapuestos”, comentó el presidente AMLO.