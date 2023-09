AMLO reitera que se cumplieron condiciones democráticas con elección de Sheinbaum

El presidente AMLO apuntó que la oposición busca imponer el discurso de que en Morena se hizo el llamado “dedazo” pero la realidad es que fue el pueblo quien designo a Claudia Sheinbaum.

RegeneraciónMx, 8 de septiembre de 2023.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que se han cumplido “con todas las condiciones” democráticas en el proceso de designación de la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, el mandatario subrayó que antes de que el procedimiento comenzara, escuchó y atendió las inquietudes expresadas por Marcelo Ebrard, a quien le reiteró que las puertas de su movimiento siguen abiertas, aunque también enfatizó que “hay límites”.

AMLO destacó que él mismo incorporó las propuestas presentadas por Ebrard en el reglamento para el proceso, un reglamento que, según el presidente, fue aceptado por todos los participantes.

“Se cumplieron todas las condiciones, pero de todas formas no se puede cuestionar ni mucho menos atacar a nadie más cuando se trata de una persona como Marcelo”, afirmó el presidente, refiriéndose al ex canciller. “Es mi amigo, nos ayudó muchísimo. Imagínense, hablando ahora de política exterior, lo que me ayudó en épocas muy difíciles del presidente Trump”, reconoció el jefe del Ejecutivo.

Cuando se le preguntó por qué mantiene las puertas abiertas para Ebrard, a pesar de las críticas que este hizo a la dirigencia de Morena, AMLO enfatizó la importancia de no cerrar las puertas a nadie.

“Es lo mismo ahora, hay que convocarnos, no cerrarnos las puertas”, declaró el presidente, añadiendo que no se debería juzgar a las personas por su pasado político. “No es cuestión de pleito, sino de que cada quien decida. Yo creo que la gente quiere que continúe la transformación”, agregó.

El movimiento es primero: AMLO

Al abordar la pregunta sobre cómo se distanciará del liderazgo del movimiento que ha encabezado durante años en el contexto del proceso electoral, López Obrador solicitó a los medios de comunicación que dejen de hacer preguntas al respecto. Afirmó que, después de la entrega del bastón de mando a Claudia Sheinbaum, él seguirá defendiendo el movimiento y sus principios.

“Yo siempre voy a defender el proyecto porque es defender la mayoría del pueblo y mi función como gobernante tiene que ver con eso”, subrayó el presidente. “Siempre voy a estar defendiendo al proyecto de transformación porque no concibo que el gobierno esté al servicio de una minoría rapaz. Luché contra eso, la corrupción, las mentiras”, concluyó.