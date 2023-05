AMLO reitera que se puede ir por la compra de Banamex

El presidente AMLO habló de la posibilidad de que el gobierno puede comprar Banamex y así sea un banco más para los mexicanos.

RegeneraciónMX, 24 de mayo de 2023.- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que tras la suspensión de las negociaciones sobre la venta de Banamex entre Citigroup y Germán Larrea, dueño de Grupo México no se descartaría comprar por parte del gobierno al banco mexicano.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario insistió en la posibilidad de que su administración encabece la compra con una sociedad público-privada, ya que el gobierno federal requiere un banco, y para lo cual se podría disponer de hasta 3 mil millones de dólares.

Así mismo, apuntó que aún tiene su gobierno un “margen de deuda” por debajo de lo que adquirieron las dos administraciones federales anteriores.

“Nos informaron ayer de Citi que se suspendieron las negociaciones con el Grupo México porque están pidiendo más garantías, es un asunto entre ellos. Y yo sí sostengo que si no se compra el banco, porque ya llevan como un año trabajando en la negociación, y a demás son procesos lentos, entonces, si no quiere vender, pues vamos a hablar con ellos, no descartamos la posibilidad”, indicó el presidente AMLO.