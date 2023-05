Muere la cantante Tina Turner a los 83 años

La apodada reina del Rock and Roll, Tina Turner, murió en su casa en Küsnacht en Suiza a los 83 años, según lo anuncio su representante.

Regeneración Mx, 24 mayo 2023. A través de las redes sociales de Annie Mae Bullock, mejor conocida como Tina Turner, se anunció que la cantante, compositora y bailarina murió “tras una larga enfermedad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich, en Suiza”

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, cautivó a millones de fanáticos en todo el mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja a todos su mayor obra: su música. Toda nuestra más sincera compasión está con su familia. Tina, te extrañaremos mucho”, se lee en la publicación.

¿Quién fue Tina Turner?

Tina Turner fue una cantante que adquirió fama y relevancia mundial en la década de los 70’s con éxitos como Proud Mary, What’s Love Got to Do with it y the best.

Debido a su pasión en los escenarios, la energía que proyectaba en sus giras y a su imponente voz y versatilidad que se ganó el apodo de la Reina del Rock.

Aunque la vida de Tina Turner estuvo enmarcada por éxitos como haber vendido más de 200 millones de discos, tener una carrera cuyo legado son 22 álbumes y haber ganado ocho premios Grammys también estuvo marcada por la tragedia y el abuso.

La cantante también se desarrolló como actriz en producciones como “Gimme Shelter” en 1970, Taking Off en 1971, “Soul to Soul”, 1971, “Tommy” en 1975 y “Mad Max III” en 1985, entre otras que se extendieron a las décadas de los 90’s.

Década que además mantuvieron a Tina en extensas giras mundiales, fue en el 2008 que se retiró tras 50 años de carrera y en 2016 se le diagnosticó cáncer intestinal.