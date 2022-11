AMLO respalda a Noroña tras ataques clasistas en supermercado

El presidente AMLO señaló que el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña fue agredido de forma clasista y lo respaldó ante los aspiracionistas.

RegeneraciónMx, 3 de noviembre de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló del incidente entre el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña y una mujer en un supermercado gourmet.

El mandatario mexicano satirizó los reclamos de los “aspirantes a fifí” y relató experiencias personales sobre casos similares a los del legislador.

“Fue un diputado a un centro comercial como Soriana… ¡City Market!Yo ni sabía qué cosa era eso, ya me explicaron. Y le empiezan a reclamar -oiga, usted por qué está usted aquí- a Noroña, pero señoras. Eso es real, porque el que lucha por una causa justa no debe usar zapatos, sino huarache; no se puede poner traje, ni viajar en avión”, ironizó AMLO en Palacio Nacional.

“A mí me lo han hecho. Antes. Una vez iba una vez a Yucatán en avión y me dijo un señor -oiga, y por qué no se vino en camión-. Era yo opositor”, añadió.

Tras la agresión, el presidente AMLO llamó, con todo respeto, a educar a los “conservadores” y los calificó de “racistas y clasistas”.

“No se dan cuenta que discriminan, no se dan cuenta que somos iguales. Ellos se sienten superiores. Confunden educación con cultura y piensan que si tienen títulos académicos ya tienen títulos nobiliarios”, afirmó.

EL DIPUTADO NOROÑA AGRADECE A AMLO

Tras la polémica, el diputado Fernández Noroña afirmó que ningún fifí compra en City Market y los acusó de ser clasistas.

En su cuenta de Twitter también publicó que agradecía al presidente su respaldo y señaló que tiene razón.