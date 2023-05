AMLO responde a MCCI y Latinus por reportajes en contra de sus hijos; “No son corruptos”, dice

El presidente, López Obrador, respondió a los reportajes de Latinus y MCCI, en donde acusan de irregularidades a sus hijos.

Regeneración, 4 de mayo del 2023. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, respondió al reportaje de Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI); luego del reportaje sobre un supuesto beneficio de más de 100 millones de pesos a los hijos del mandatario mexicano.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo aseguró que ninguno de sus hijos es corrupto.

“[Los contratos] deben de existir, pero mis hijos no tienen nada que ver. Mis hijos no son corruptos. Nada que ver con (Carlos) Loret de Mola […] Yo les digo a mis hijos, aguanten, no caigan en provocación”.

Y es que, ayer la organización de Claudio X González, en colaboración con Latinus dio a conocer un reportaje de una casa en Coyoacán, de la asistente de Carmen Lira, directora de La Jornada.

De acuerdo con la investigación, José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente, es inquilino de la propiedad.

Asimismo, López Obrador aseguró que el reportaje de Latinus sobre un presunto contrato por 100 millones de pesos; en donde se señala, que presuntos conocidos de Andrés López Beltrán, por unas fotos en donde aparecen juntos.

“Vean el reportaje, no es nada, es calumnia. No hay ningún problema”, respondió el presidente mexicano.

De acuerdo con el reportaje, las empresas AZ Gerencia de Proyectos, Organismo Promotor Logístico, así como VEA Arquitectos; obtuvieron contratos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

