AMLO reta a García Luna y compañía a presentar pruebas en su contra

Si García Luna no tiene pruebas que las pida a Anabel, la DEA, Tim Golden, o para que no falle al Departamento de Estado de EE.UU. Muestren pruebas: AMLO

Regeneración, 18 de septiembre de 2024. El presidente AMLO pidió que Genero García Luna presente pruebas de sus acusaciones y que si no puede, pida ayuda a sus correligionarios.

“Entonces, es muy sencillo: que presente las pruebas; que hable con Anabel si él no las tiene, la periodista: pero para que no falle, que le pida a sus amigos de la DEA la información”.

Seguidamente, AMLO agregó: “Le pida a sus abogados que busquen a Tim Golden, premio Pulitzer dos veces; que vaya con los editores del New York Times o del Washington Post”.

Y “para que no falle, que no falle, que vaya al Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos”.

Lo anterior respondió AMLO a periodistas en Palacio Nacional.

Calderón y el narco

Cabe destacar que el presidente hizo un recorrido entre la violencia, el narco, las complicidades de García Luna y el silencio de la prensa.

“Acuérdense del 2011, cuando estaba la guerra contra el narcotráfico. Cuando declara Calderón la guerra al narcotráfico es cuando hay más masacres, es cuando se eleva el índice de letalidad”.

Esto es, “hay en los enfrentamientos más muertos que heridos o detenidos, porque remataban a los heridos, era ‘mátalos en caliente’, 2011″.

Cabe destacar que AMLO señaló que “los de los medios de comunicación, a diferencia de ahora, aceptaron firmar un pacto de silencio para no hablar del tema de la violencia”.

“Porque la mayoría están en contra de nosotros, todos. Gritaban como pregoneros cuando le convenía al régimen y callaban como momias, como cuando se firma este pacto de silencio”.

Y exactamente en este año —pon la gráfica de letalidad o de asesinatos— “es cuando está la violencia en lo más alto”.

Es decir, en enfrentamientos, mil 412 fallecidos, asesinados, en enfrentamientos. Civiles heridos y detenidos, mil 127, es decir, más muertos que heridos y detenidos. Exactamente en el 11.

Premio a Luna

Bueno, en el 11, la embajada de Estados Unidos premia a García Luna, “el que ayer escribe una carta diciendo de que las acusaciones en contra de él surgieron de nuestro gobierno y que yo tengo vínculos con el narcotráfico o con las bandas de delincuentes del narcotráfico”.

García Luna, aquí lo hemos visto, comenzó en el Cisen, “en el sistema de inteligencia del gobierno, tuvo que ver con el asesinato del candidato Colosio”.

No “es que haya participado directamente, sino que, en la investigación que hizo la fiscalía, a él lo mandaron a rescatar al segundo tirador. Que, por cierto, un juez ahora del Poder Judicial no le otorgó a la fiscalía la autorización para aprehenderlo, no permitió la orden de aprehensión”.

Cisen

Además AMLO recordó que García Luna empieza con Salinas en el Cisen, en el sistema de espionaje, en 1989, entrando Salinas.

En 1994, ya teniendo cierto nivel, es cuando va a Tijuana a rescatar al segundo tirador, que lo dejaron libre los jueces del Poder Judicial corrupto, que afortunadamente ya van a tener que salir, porque el pueblo ya no quiere más corrupción de jueces y de magistrados, y de ministros.

Bueno, después, sigue García Luna en la procuraduría y, lo mismo, con labores de espionaje.

Llega a ser secretario de Seguridad Pública y tenía un sistema de vigilancia de lo más sofisticado, hasta salían sorprendidos Ciro, Marín, cuando iban al búnker a tomarse un café con García Luna decían: ‘¡Oooh!’

“¿Por qué doy todos estos antecedentes?”, interrogó AMLO:

Porque un hombre que se dedica a eso, entre otras cosas, más de 35 años “¿Cómo no va a saber todo lo relacionado conmigo, si era su trabajo y si yo era opositor? Claro que me espiaba”.

Y entonces, escribe que hay pruebas, hay videos, hay llamadas, hay audios. “Es muy sencillo: que los dé a conocer, él tiene todo”.

Así reto AMLO.

