AMLO revela como hay una “cargada” mediática a favor de Xóchitl Gálvez

El presidente AMLO dijo que los medios andan desatados con el apoyo a la candidata de la oposición a la presidencia, Xóchitl Gálvez.

RegeneraciónMx, 10 de julio ed 2023.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló durante su conferencia matutina de este lunes su denuncia sobre la parcialidad de los medios tradicionales a favor de Xóchitl Gálvez, precandidata del Frente Amplio por México a la presidencia de la República.

AMLO señaló que los medios intentan crear la percepción de que Gálvez, al haber nacido en un pueblo de Hidalgo y hablar de manera coloquial y grosera, se identifica más con el pueblo, de manera similar a como se presentó a Vicente Fox en el pasado.

Sin embargo, AMLO afirmó que aunque están intentando inflarla, su popularidad no aumenta, ya que el pueblo no se dejará engañar nuevamente.

Mencionó que en la actualidad la gente está más consciente y que el simple hecho de haber nacido en un pueblo no garantiza el amor por el pueblo, ya que muchas veces quienes provienen de un origen humilde se vuelven clasistas y racistas, olvidando sus raíces.

El Presidente AMLO recordó cómo un grupo de traficantes de influencias, liderados por Claudio X. González durante la época neoliberal, impusieron a una candidata sin características sobresalientes más que su origen humilde y su forma de expresarse vulgarmente. Esta elección, según López Obrador, refleja la concepción clasista que estos grupos tienen del pueblo.

AMLO criticó la elección de Xóchitl Gálvez como precandidata, afirmando que fue seleccionada por aquellos que se consideran dueños de México y que buscan regresar al poder para continuar con sus prácticas de corrupción.

Sin embargo, el mandatario confía en que la gente no se dejará engañar, ya que en estos tiempos la conciencia ciudadana es mayor y resulta difícil manipularla. Aseguró que aquellos que no tienen convicciones ni respeto por el pueblo no podrán engañar a la gente, incluso si provienen de un origen humilde.