El presidente AMLO dejará que la SCJN defina si es constitucional o no su propuesta de que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena y afirmó que el cambio seguirá la misma ruta que la Reforma Eléctrica «si es bueno para México, ocurrirá, dijo»

RegeneraciónMx.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dejará en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinar si es o no constitucional su propuesta de que la Guardia Nacional dependa por completo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En La Mañanera desde Palacio Nacional, el mandatario aseguró que el cambio seguirá la misma ruta de la ley eléctrica pero dejó en claro que al mismo tiempo se enviará una iniciativa de reforma constitucional para que la analice el legislativo.

Dejó en claro que no se va a echar para atrás con su propuesta porque “si es bueno para el pueblo, aunque no les guste a las minorías”.

“Yo voy a enviar una iniciativa de ley para una reforma constitucional, pero voy a hacer lo mismo que hice con la reforma a la ley eléctrica. Como sé que los conservadores están en huelga, no legislan, ojalá y no cobraran, no están trabajando y todo lo rechazan, entonces, no vamos a tener posiblemente la mayoría absoluta, dos terceras partes, pero sí podemos tener mayoría de votos en la cámara y el senado y con eso podemos modificar leyes sin dejar de presentar la iniciativa de reforma constitucional”, puntualizó.

El lunes, López Obrador anunció que a través de un acuerdo presidencial se cambiaría la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa.