AMLO se reúne con padres de los normalistas de Ayotzinapa; le piden ser “puente” con Sheinbaum

RegeneraciónMx, 3 de junio de 2024. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, se reunión con padres de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en Guerrero.

Durante el encuentro entre los padres de los normalistas y el presidente, se le pidió convertirse el “puente” con la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

Los padres de los normalistas esperan que el próximo gobierno retome y de seguimiento al caso de los normalistas desaparecidos.

De acuerdo con el representante jurídico de las familias, Vidulfo Rosales, señaló que habrá una nueva reunión para el próximo 3 de julio; sin embargo, se aclaró que no estará presente la próxima presidenta del país.

“Él dice que va a valorar si en la última reunión que tengamos con él pueda estar la doctora Claudia. Por ahora, no, la próxima no, no quedamos en eso. Refirió, respecto a las reuniones, que efectivamente él se compromete a que la próxima Presidenta pueda darle seguimiento al caso Ayotzinapa”, indicó.

AMLO tendrá nuevo encuentro con los padres de los normalistas de Ayotzinapa

Asimismo, el representante legal de los padres de los normalistas de Ayotzinapa aclaró que su movimiento no tiene tintes políticos ni partidistas.

“Este tema no tiene nada que ver con la política o con la politiquería… es un tema de, evidentemente, derechos humanos”.

Asimismo, el Gobierno de México dio a conocer que se ha utilizado equipo moderno para realizar la búsqueda de los estudiantes desaparecidos.

“Informó que se trabaja con nueve equipos de búsqueda en campo, que han intervenido 275 sitios en ocho municipios a lo largo de 551 jornadas de trabajo”, se informó.

Por lo que, el abogado de los familiares de los normalistas reconoció el trabajo que ha hecho el gobierno de López Obrador.

“Sí se reconoce la labor que ha hecho el gobierno, el trabajo, el terreno, pero los resultados sustantivos hoy en día no tenemos”.

En la reunión, los padres de los normalistas de Ayotzinapa exigieron al Ejército que entregue los más de 800 folios que tiene en su poder.

Además, se pidió la extradición del extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.

