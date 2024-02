AMLO subraya atender las causas de la violencia en Morelos

AMLO en Morelos subrayó sobre la violencia en la entidad, que la clave de la solución es que se atiendan la causas que la originan, económicas y políticas

Regeneración, 9 de febrero de 2024. El presidente AMLO insistió en atender las causas de la violencia durante su gira en Morelos.

-” Aquí hay violencia, que necesitamos acabarla, pero no con la ley del talión, no, como quieren los conservadores, diente por diente, ojo por ojo, así nos vamos a quedar chimuelos todos, o tuertos”.

Seguidamente, agregó: “No, hay que atender las causas. La paz es fruto de la justicia”.

Lo anterior en el marco de su visita Restauración del Antiguo Palacio de Cortés y murales de Diego Rivera, desde Morelos.

AMLO

-“No les gusta, no me importa el que no les guste cuando digo abrazos, no balazos”.

Esto, “porque estoy seguro que, si atendemos las causas, si la gente tiene para vivir con justicia, si tiene para sus alimentos, si son atendidos los jóvenes, si se combate la pobreza”.

Además, “si todos tenemos la oportunidad de estudiar, de esa manera vamos a ir enfrentando el flagelo de la violencia”.

-“No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal; el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, y eso es lo que vamos a seguir aplicando”.

Historia

Además, AMLO dijo que “vamos a continuar apoyando en todo lo que es el programa de reconstrucción de edificios, de templos, porque esa es nuestra historia”.

-“Y si no sabemos de dónde venimos, difícilmente vamos a saber hacia dónde vamos, ahí están nuestras raíces. Entonces, vamos a seguir adelante”.

Le digo también a las maestras, a los maestros de Morelos:

-“…, que estoy enviando una iniciativa, también de ley, una iniciativa de reforma a la Constitución para que los maestros, los médicos, los policías, soldados, marinos, enfermeras, médicos, tengan un salario justo que esté establecido en la Constitución”.

Salud

Entre otras iniciativas enviadas citó AMLO las de Salud.

Antes de que yo termine va a quedar terminado el sistema de salud, es decir, van a quedar funcionando centros de salud, unidades médicas rurales, hospitales, equipados con médicos generales.

Esto es, con médicos especialistas; y con todos los medicamentos para que atención médica, los estudios, intervenciones quirúrgicas y las medicinas sean gratuitas.

-“…, porque la salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo”, precisó AMLO.

Y sentenció:

“Dicen mis adversarios de que no voy a poder. Dije que iba a ser como el sistema de salud de Dinamarca y se burlan. pues no va a ser como el de Dinamarca, va a ser el mejor sistema de salud pública del mundo, me canso ganso”, puntualizó.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado