AMLO y Larrea llegan a un acuerdo; no hay compensación económica, asegura el presidente

El Gobierno de López Obrador y Grupo México, del empresario, Germán Larrea, llegaron a un acuerdo por el tramo ferroviario del 120 km.

Regeneración, 31 de marzo del 2023. De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, el gobierno de México logró llegar a un acuerdo con Grupo México por el tramo ferroviario de 120 kilómetros del Tren Transístmico

Por lo que, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que solamente falta la firma para cerrar dicho acuerdo.

De acuerdo con el mandatario mexicano, de esta forma el gobierno de México podrá recuperar el tramo de la vía ferroviaria en Veracruz; la cual tenía concesionada la compañía del empresario, Germán Larrea.

Asimismo, la agencia de noticias indicó que se cuenta con la información sobre las conversaciones entre el Gobierno de México, y Grupo México; por lo que, se adelanto que no existe ninguna compensación en efectivo para la compañía del magnate.

Según señala la agencia de noticias, el acuerdo es una ampliación de concesiones por vencer; mientras que otra fuente señala que el mandatario dará más detalles sobre el acuerdo en las próximas horas.

“Siguen utilizando eso para meter miedo. Eso no es cierto. No, de dinero, efectivo, no. Hay que esperar. Desde luego el derecho de paso”, indicó el presidente el pasado 24 de mayo.

Asimismo, se informó que la situación del tren en esta región es un asunto de seguridad nacional.

“Es necesario, justo y es un asunto también de seguridad nacional porque es el Istmo. Entonces es esto básicamente. Nada más que, bueno, imagínense todo el escándalo. Y sí se va a llegar a un acuerdo, espero, y no es dinero, es permiso de paso y revisión de concesiones sobre las mismas vías que están en poder de Grupo México”.

#VIDEO I AMLO informa que hubo acuerdo con Grupo México



“Hubo un acuerdo, lo que no sé es si ya se suscribió, considero que los términos del acuerdo son buenos para las dos partes”, dijo en entrevistas con medios de comunicación.



📹 ESPECIAL pic.twitter.com/soJJksTSTe — LA OCTAVA (@laoctavadigital) May 31, 2023

