Anabel Hernández: Hoy ataca y acusa a AMLO, antes lo investigó y no encontró nada

La periodista, Anabel Hernández, cambió drásticamente su forma de actuar y opinar sobre el presidente AMLO y ahora, se prestó al juego del libro «El Rey del Cash».

RegeneraciónMx, 11 de octubre de 2022. El caso del libro «El Rey del Cash» sigue dando de qué hablar y ahora que salió a la venta, el nombre de Anabel Hernández sale a relucir por ser la persona que escribió el prólogo.

A través de redes sociales, el libro a generado un sin fin de comentarios que evidencian la falta de datos y pruebas para sustentar lo que dice, sin embargo en el tema de Anabel, los internautas han señalado el cambio que ha sufrido.

Eso se pone en evidencia con lo que la periodista ha dicho desde hace 10 años, el presidente AMLO es un político fuera del grupo de los corruptos.

En marzo de 2012, la autora del libro «Los señores del narco», reconoció que por más que ha investigado las supuestas riquezas que posee Andrés Manuel López Obrador, nunca ha dado con ellas.

«Yo he seguido los rumores de las fortunas, de los enriquecimientos de Andrés Manuel López Obrador… pero sí puedo afirmar que yo, que presumo de ser una periodista experta en investigar temas de corrupción, que le encontré las toallas a Fox, que le encontré los contratos a Manuel Bribiesca Sahagún, que exhibí a Juan Camilo Mouriño, que le encontré las propiedades al secretario de Seguridad Pública Federal (Genaro García Luna) y una mansión que se supone nadie debería saber dónde vive… les puedo decir que Andrés Manuel López Obrador… yo Anabel Hernández, no he encontrado nada que tenga que ver con ese enriquecimiento ilícito del que se quería acusar», apuntó

Además de esto, la periodista señaló que lo que buscan es generar el rumor para desprestigiar al presidente AMLO.

«Yo no he encontrado eso. Por el contrario, he encontrado testimonios de gente que lo conoce, de gente que está en su cotidianidad, o sea, no de amigos lambiscones o de qué se yo… incluso un empresario de Monterrey me comentó que nunca había visto un hombre que viviera con tanta sencillez», detalló.