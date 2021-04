Andrés Roemer vuelve a ser señalado por acoso, ahora en Israel

Regeneración 30 abril 2021. El escritor Andrés Roemer volvió a las andadas pero hora en Israel donde vive actualmente luego de que varias mujeres denunciaran haberlo denunciado por abuso.

Hace un mes, Roemer dejó México luego de que muchas mujeres lo denunciaran formalmente ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Reporte Indigo publicó un testimonio de una mujer estadounidense con raíces mexicanas que reside en Israel.

De acuerdo con las declaraciones de la mujer de 30 años, Roemer intentó seducirla en un bar usando el mismo patrón que con sus más de 60 víctimas en México.

Los hechos habrían ocurrido el 19 de abril en el número 59 de la calle Ha-Yarkon en la ciudad de Tel Aviv.

Según la investigación periodística de Reporte Índigo, el escritor conoció a Emma a través de Lissa, una ejecutiva de bienes raíces que lo ayudo a comprar un departamento en la localidad.

Utilizando el nombre de “Andrés Rosenberg”, Roemer le pidió a Lissa que le presentara a una chica mexicana pues quería socializar con alguien.

Lissa compartió el contacto de Emma con Andrés quien no tardó en buscarla para invitarla a salir.

Desde el momento que se vieron, Roemer la llenó de halagos y le hizo varias preguntas sobre si era celosa y si había salido con hombres mayores que ella.

El escritor no le explicó a Emma la verdad sobre su salida de México, únicamente le dijo que iba a vivir a Israel para hacer Aliá, palabra utilizada por la comunidad judía que emigra a ese país para retornar a su “tierra prometida».

Ante ello, la mujer le cuestionó cómo había logrado entrar con las restricciones por el Covid-19 a lo que Roemer respondió que “tenía conocidos” y que “después sabría más sobre él”.

Emma contó que Roemer intentó tocarle las manos en varias ocasiones y bebía copas de vino como si fueran agua.

Además, le confesó que si tuviera 20 años menos y no estuviera casado la conquistaría.

También Roemer le ofreció trabajar en un proyecto en torno a la pintora mexicana Frida Kahlo, argumentando que sería una gran oportunidad laboral para ella.

Emma declaró que su actitud la empezó a incomodar y Roemer insistía en acercarse a ella. Incluso, al ver su rechazo le propuso que no podía “tenerla para él” quizá sería una buena pareja para su hijo.

La mujer se sintió denigrada. “¿Cómo es posible que alguien te diga algo así, de que no te puedo tener y entonces te quiero para mi hijo?”, señaló.

Después de la cita, una de las amigas de Emma le contó quien era y le dijo que tuviera cuidado pues tenía acusaciones de abuso sexual en México.

“Yo me quedé helada. No sabía qué pensar, saber que enfrente de mí estuvo un hombre que ha abusado de tantas mujeres. Me puse a pensar en todas las cosas que pudieron haber sucedido”, enfatizó.