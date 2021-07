Angela Merkel se despide de la Reina de Inglaterra, su última visita como canciller

Angela Merkel se trasladó al Castillo de Windsor, donde fue recibida en una audiencia privada por la Reina Isabel II

Regeneración, 2 de julio de 2021. Este viernes, la canciller alemana Angela Merkel, se despidió de la reina Isabel II ya que a finales de este año dejará atrás 16 años en el cargo.

Luego de reunirse con Boris Johnson en la residencia de verano de Chequers, a 60 kilómetros de Londres, Merkel se trasladó al Castillo de Windsor, donde fue recibida en una audiencia privada por la monarca, de 95 años.

Cabe mencionar que, hace menos de un mes, también compartieron charla durante una recepción de la monarca a los mandatarios del G-7 en los jardines del «Proyecto Edén» en Cornualles, donde se celebró la primera cumbre presencial del grupo de potencias económicas desde que empezara la pandemia de Covid-19.

En ese momento, la visita fue en el Castillo donde la reina estuvo confinada durante gran parte de la pandemia y que utiliza como residencia oficial para determinadas tareas.

Algunos señalan que este encuentro supuso una muestra más de que Reino Unido y Alemania están buscando acercar posiciones tras una larga temporada marcada por el Brexit y el brote de coronavirus que han provocado fricciones entre ambas potencias.

El primer ministro [Boris Johnson] dio la bienvenida a la canciller Angela Merkel a Chequers, donde acordaron una serie de nuevas iniciativas para expandir los vínculos entre el Reino Unido y Alemania», dijo la oficina de Johnson en un comunicado.

